Лукашенко увяз 5 29.06.2024, 14:19

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Кадровые перестановки не спасут диктатора.

27 июня Лукашенко сделал каскад назначений, наверняка держа в голове президентские «выборы» 2025 года (прозвучало, что вертикали нужно «выстоять в этой бешеной борьбе»). Однако никакой Рыженков диктатору не поможет, пишет политический аналитик Александр Класковский на «Позiрке».

События 2020 года нанесли МИДу кадровый урон. Оттуда ушли профи, которых возмутило удушение протестов против фальсификации президентских выборов. Но главная беда в другом.

Сергей Алейник пробыл министром всего полтора года. На пенсию ему рановато (59 лет). Так что правитель явно был недоволен этим министром. Максиму Рыженкову 52, он в свое время долго работал в системе МИДа. Говорят, человек и впрямь волевой, строгий. Но чудес на новом посту тоже не совершит.

Ставя задачи перед Рыженковым, Лукашенко делал упор на Россию, Китай, Индию, в целом «дальнюю дугу». Это вынужденная переориентация из-за ссоры с Западом, под давлением санкций.

При этом на совещании в апреле Лукашенко признал, что «не выполнены планы по экспорту в дружественные страны дальней дуги». Они-то, может, и дружественные (часто потому, что там тоже с демократией туго), но есть другие закавыки.

Во-первых, за морем телушка — полушка, да рубль перевоз. Короче, логистика дорогая. Во-вторых, иные друзья с Глобального Юга бедны как церковные мыши. Точнее, правители там себя не обижают, но народы прозябают в нищете. Кое-какой схематоз с такими деятелями наладить можно, но для своей страны много не наторгуешь.

Как видим, и с теми партнерами, на которых сейчас делается ставка в пику «коллективному Западу», проблем выше крыши. И даже могущественный Китай, отношениями с которым так гордится белорусский вождь, сейчас хмурит брови, озабоченный сохранением своего транзита через Беларусь в Европу.

А ведь когда-то сама Беларусь с выгодой продавала в Старый Свет нефтепродукты и прочий товар. Все было удобно, под боком. Это ж надо было так рассобачиться!

Сейчас вот пропаганда Лукашенко трубит, что скоро Минск полноправно вступит в ШОС. Но в основном это лишь повод попиариться, больших денег на этом членстве страна не срубит.

Из московской колеи уже не выскочить

Да и на российском рынке все не так просто. В частности, из некоторых ниш выдавливают те же китайцы. А главная проблема в том, что сама чрезмерная завязка на РФ как в экономике, так и в политике — явление нездоровое, путь в ловушку, чреватый полной потерей независимости.

Но куда деваться? Парадокс в том, что, понимая, сколь опасны игры с империей, прекрасно изучив ее нрав, Лукашенко вынужден все сильнее жаться к Кремлю.

Ранее в периоды острых конфликтов правитель Беларуси открытым текстом обвинял Москву в великодержавности, признавал, что «дикий крен» в ее сторону — явление нездоровое. Восклицал: хватит, мол, лететь на одном крыле.

Кремль с тех пор стал еще агрессивнее, принялся просто захватывать чужие территории. В понятиях Владимира Путина белорусская государственность — такое же недоразумение, как и украинская, просто вслух это не проговаривается.

Однако Лукашенко раскачивать геополитические качели уже не может. Теоретически он, вероятно, и не прочь вернуться к лавированию, пресловутой многовекторности (хотя и в лучшие времена она была условной). Но правитель слишком увяз в московской колее, которую окончательно выбрал ради спасения своей власти хотя бы в усеченном, сателлитном формате.

Так что сколько ни перетряхивай кадры в МИДе, внешняя политика останется дико деформированной из-за самой специфики режима, его эволюции в сторону вассалитета и тоталитаризма. Дипломатическому ведомству суждено барахтаться на мели.

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