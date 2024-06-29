Заухал филином Медведев Телеграм-канал «СерпомПо»

29.06.2024, 14:40

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Смотри, Россия, и учись, как надо.

По распространенному (но не всеобщему мнению) старина Джо проиграл телевизионные дебаты Трампу.

Сразу же в Соединенных Штатах «взметнулась волна народного горя» с предложением Байдену не выдвигаться, а демократам найти нового кандидата. Наверное, в российском МИДе уже перепились виски от счастья (благо, дело было перед выходными), однополо, щекасто расцеловались, кремлевские авантюристы вновь воспряли пустыми надеждами на «хаос в Америке», а в своем углу гадко захихикал, заухал филином Медведев, потирая белые вспотевшие ладошки.

Но так ли уже велика роль дебатов в принятии решения о голосовании? Если послушать сторонников старины Джо, то их не волнуют риторические фокусы, они говорят, что Байден – человек принципов, ценностей. В отличие от лжеца, уголовника и вообще не человека мира политики – Трампа. То есть они выбирают курс, а не персонажа, умеющего хорошо дебатировать.

Кроме того, некоторые аналитики справедливо говорят, что настроение сразу после дебатов – это одно. Но до ноября еще далеко и к тому времени июньские впечатления у избирателей развеются, не оказав значительного влияния на голосование. Это прямо по Булгакову с «волной народного горя». Поднялась было, да вскоре опала.

Мы же смотрим на случившееся с нашей, российской точки зрения. Не с позиции Путина и его охвостья, а именно с точки зрения страны.

Америка вновь показала всем странам, живущим под авторитарной пятой (Китай, Россия, Беларусь, КНДР), что такое настоящая демократия, где президент – не выбор навечно, не «национальный лидер» диктаторского типа, не «Байден – это Америка, Америка – это Байден». Система, где президент – на время, и он лишь функция. Огромная власть и огромные ограничения.

Можете себе представить, чтобы в нашей стране редакция крупной газеты, скажем, «Коммерсанта» или «Ведомостей» приняла обращение к Путину покинуть свой пост, растворившись «в пампасах»? В Америке это оказалось возможно.

Или, скажем, чтобы в спецоперационном партийном путинском хвосте (КПРФ-ЕР-ЛДПР-СР-«Новые люди») зазвучали голоса, что нужен другой президент, не Путин. И совет Путину: «Давай-ка, дорогой, на выход, хватит, уже наколбасил, за будущее страны страшно».

«Нет сынок – это фантастика».

Смотри, страна Россия, на американскую предвыборную гонку, учись, как надо. Не верь володиным, пропагандистам про «священную особу» Путина. Был он никем до того, как его запустили во власть, остался никем на протяжении четверти века, приведя страну к катастрофе, никем уйдет и никем останется в истории.

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