«Старожилы района были против этого дома» 1 29.06.2024, 14:47

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Какие квартиры продаются в «элитке» в тихом центре Минска.

Такие многоэтажки обычно называют «престижными домами в тихом центре». Этот жилой комплекс, несмотря на сопротивление старожилов квартала, построили 10 лет назад в районе улицы Калинина. В доме, который позиционировался как элитный, запроектировали иностранные лифты, подземный паркинг и квартиры с интересными планировками, пишет realt.by.

Дом переменной этажности на улице Кузьмы Чорного 25 появился в 2014 году. Постройку возвели в рамках реконструкции старого квартала. Дом построили на месте зеленой зоны и снесенных двухэтажек.

Застройщиком дома была компания «Трест Промстрой». Монолитное здание переменной этажности позиционировалось как элитное. Можно заметить, что дом состоит как бы из двух частей. Первой возвели 10-этажную новостройку, а затем сбоку появилась трехэтажная пристройка, облицованная вентфасадом.

Первоначально проект застройки улицы Кузьмы Чорного выглядел вот так. Планировалось, что аналогичные десятиэтажки появятся и в глубине квартала, но этого не случилось. Надо отметить, что против уплотнения квартала тогда активно выступали жители соседних четырехэтажек. Именно благодаря им жилой комплекс получился настолько разноэтажным — от трех до 10 этажей.

Среди обещанных бонусов — высокие потолки, большие окна, повышенная шумо- и теплоизоляция, отапливаемый подземный паркинг, благоустроенная дворовая территория, современная детская площадка, видеонаблюдение. Все это было выполнено.

Стоимость квадратного мера в доме 10 лет назад начиналась от 1600 долларов.

На первом этаже многоэтажки разместились офисные и административные помещения. В них метр продавали по 2200 долларов.

Дом находится в пешей доступности от проспекта Независимости и станции метро «Парк Челюскинцев». Вся инфраструктура находится рядом: магазины, аптеки, школы, садики, кафе, рестораны, зеленые зоны.

Что тут продается?

Самый экономичный вариант — двухкомнатная квартира на третьем этаже дома. Площадь этой двушки составляет 80 квадратных метров. Квартира состоит из отдельной кухни, просторной гостиной и спальни с гардеробной. Все комнаты оформлены в классическом стиле. Стоимость — 175 тысяч долларов (2169 долларов — за метр).

Также в доме продается трехкомнатная квартира на восьмом этаже. Площадь этого жилья составляет 99 квадратных метров. Уютная и светлая квартира полностью готова к проживанию. Тут есть мебель и техника, а также качественный ремонт в классическом стиле. Гостиная совмещена с кухней. В квартире − 2 санузла. Стоимость — 210 тысяч долларов (2106 долларов — за метр).

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