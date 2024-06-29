Сколько пива можно употреблять, чтобы не навредить здоровью и фигуре? 4 29.06.2024, 15:02

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Ученые развенчали главные мифы о популярном напитке.

Согласно статистическим данным, более 30% населения нашей планеты ежедневно выпивает кружку пива. Об этом напитке существует множество мифов. По легенде, рецепт пива был изобретен случайно. Благодаря забывчивости крестьянина, оставившего горшок с ячменем под дождем, появился первый солод – сырье для приготовления напитка. Сайт tsn.ua рассказал, какая польза пива, сколько напитка можно употреблять в день мужчинам и женщинам.

Действительно ли пиво негативно сказывается на фигуре: развенчиваем миф

Многие люди, которые любят пиво, страдают избыточным весом, поэтому считается, что употребление напитка приводит к набору лишних килограммов. Но это не совсем так. На 100 граммов пива приходится всего 45 ккал, чуть больше его в обезжиренном кефире – 50 ккал на 100 грамм. А кефир считают диетическим напитком. Поэтому пиво также можно считать диетическим.

А причины появления лишних килограммов у любителей пенного напитка могут быть такими:

употребление вместе с пивом разнообразных соленых снеков – сухариков, орешков, чипсов, жареных закусок;

неправильное питание и малоподвижный образ жизни;

превышение рекомендованных дозировок пива;

проблемы со здоровьем;

недосыпание.

Один литр пива имеет столько же калорий, сколько содержится в ста граммах орехов. Когда человек запивает еду пивом и набирает лишние килограммы, причина кроется в большой калорийности продуктов. Если правильно определять дозировку пива, то лишний вес любителям напитка не будет угрожать. Но стоит учесть, что пиво улучшает аппетит, потому что угнетает секрецию лептина – гормона, отвечающего за ощущение сытости. Поэтому человек, который будет запивать пивом пищу, будет съедать гораздо больше, потому что не будет чувствовать сытости.

Состав и пищевая ценность пива: какая польза напитка для организма

Если пиво натуральное, изготовленное на основе ячменного солода, оно будет иметь только 4 компонента. Это вода, солодовое основание, дрожжи и хмель. Состав пива зависит от сырья, из которого изготовлен напиток. Пиво может быть ржаным и пшеничным.

Польза напитка определяется микроэлементами, попадающими в напиток из ячменя, содержащего растительные белки, жиры и углеводы. Также зерно ячменя – это мощный источник растительной клетчатки, способствующий налаживанию нормального функционирования кишечника. Есть также другие полезные вещества, попадающие в напиток:

триптофан, лецитин, лизин и аргинин – это незаменимые аминокислоты, положительно влияющие на все системы организма человека.

витамины А, С, Е, Н и группы В;

минералы – железо, кальций, магний, йод, цинк, медь, селен и калий.

Аминокислоты принимают участие в синтезе витаминов и белков, положительно влияют на работу нервной системы и укрепляют иммунитет. Витамины и минералы ключевые для здоровья, поэтому пиво можно считать полезным продуктом для организма человека.

Сколько можно выпивать пива без вреда для здоровья

Медики и ученые считают безопасной дозой алкоголя 10 г чистого спирта. Это примерно 350 г пива 5%. Мужчинам разрешается выпивать 700 г пива, а женщинам – 350. Но стоит учитывать возраст и здоровье человека.

Британская служба здравоохранения считает безопасной нормой для мужчин 800 г пива 5%, а для женщин это будет 600 граммов. Эта доза считается безопасной, если у человека нет никаких противопоказаний по здоровью.

В течение недели мужчины могут выпивать до четырех литров пива, а женщинам следует ограничиться двумя литрами напитка. Необходимо распределять эту норму на всю неделю, не превышая дневную допустимую норму.

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