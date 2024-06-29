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ВСУ отбросили россиян от Тернов и Ямполевки в Донецкой области

  • 29.06.2024, 15:09
  • 1,592
ВСУ отбросили россиян от Тернов и Ямполевки в Донецкой области

Украинские военные показали видео с отбитых позиций.

Украинским военным удалось отбросить оккупантов от Тернов и Ямполевки Донецкой области. В частности, ВСУ отбили позиции вблизи села.

Об этом сообщает пресс-служба «Азова».

«В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения «Азов», 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны откинули врага от Тернов и Ямполевки и закрепились на освобожденных позициях», - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, части оккупантов понесли тяжелые потери: техника уничтожалась десятками, личный состав - сотнями.

«Азов» показал видео только что отбитых позиций вблизи Тернов, где российские военные штурмуют потерянные окопы, действуя хаотично и без всякого плана.

В частности, на кадрах, записанных на экшн-камеру бойца 12-й бригады специального назначения «Азов», ликвидация оккупанта на подступах к недавно отбитым Силами обороны позициям.

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