С 1 июля больничные будут оплачивать по-новому 1 29.06.2024, 15:16

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Стало известно, что изменится для разных категорий работников.

На протяжении всего 2023 года белорусов готовили к новшествам по оплате больничных.

Изменения должны были вступить в силу с 1 января. Так решило правительство еще в конце 2022-го.

Однако сроки сместили. Причина – не готово программное обеспечение, которое бы позволило передавать сведения от организаций и предприятий в Фонд социальной защиты населения.

Поэтому обещанные изменения по расчету и росту самих выплат перенеслись на 1 июля 2024 года, пишет tochka.by.

Минимальный больничный вырастет

Для начала напомним, кому полагается минимальный больничный. Один из самых частых случаев – когда взносы в ФСЗН уплачивались менее чем полгода до возникновения права на пособие по нетрудоспособности. Такое случается, если вы не работали более шести месяцев, устроились на новое (или первое) место и заболели. Тогда все будет считаться по минимуму.

Как рассчитывается он сейчас? На данный момент такая выплата составляет 50% от бюджета прожиточного минимума – это Br209,4.

Как будет с 1 июля 2024 года? Пособие в таком случае вырастет. Согласно новому постановлению, больничный привяжут к минимальной зарплате (которая регулярно индексируется). С 1 января 2024 года она составляет Br626.

То есть минимальный размер больничного вскоре вырастет примерно в три раза.

Маленький стаж – меньше больничный

Еще одно нововведение коснется тех, у кого трудовой стаж менее 10 лет.

Те сотрудники, у которых продолжительность уплаты взносов в бюджет ФСЗН менее 10 лет, будут получать больничный в размере 80% от утраченного заработка. Если у человека стаж более 10 лет, то выплаты сохранятся в объеме 100%.

Как сейчас? На данный момент система одинакова для всех, независимо от стажа людей. Так, если человек провел на больничном 12 дней, то он получит 80% от своего заработка. Если же болел дольше, то все 100%.

Важный момент: нововведения не касаются пособий по уходу за ребенком, беременности и родам и ряду других случаев. Начисления в размере полного утраченного заработка будут идти с первого дня нетрудоспособности.

Больничный станет больше

Еще одно нововведение в целом положительно скажется на размерах пособий по временной нетрудоспособности – поменяется система расчета среднедневного заработка. С 1 июля 2024 года в нее будут включаться все разовые выплаты, с которых исчисляются взносы в бюджет ФСЗН, а не только премии и зарплата.

Как сейчас? На данный момент в расчет среднедневного заработка, от которого в конечном итоге зависит размер больничного, не входят отдельные выплаты – матпомощь, пособие на оздоровление и другие начисления человеку, что не связаны с выполнением его трудовых обязанностей.

Среднее за 18 месяцев

С июля 2024 года будет расширен расчетный период для начисления больничного. Что это значит?

На данный момент пособие по временной нетрудоспособности исчисляется по текущему месту работы, а в расчетный период входит получка за полгода. Его увеличивают до 18 месяцев (предшествующие кварталу, в котором наступил случай временной нетрудоспособности).

Кроме того, в эти 18 месяцев будут учитываться заработки сотрудника по всем местам, где уплачивались взносы, у всех работодателей, в том числе у бывших.

Для тех, кто подрабатывает

Еще одна новация – больничный будет назначаться только по основному месту. Но с учетом заработка у всех работодателей, в том числе у бывших.

Сейчас пособия по временной нетрудоспособности назначаются по каждому месту. Люди, которым поручили обязанности на условиях гражданско-правовых договоров (договор подряда, авторский, на оказание услуг и т.д.) у юрлиц, ИП, нотариусов, по-прежнему будут получать больничные по месту выполнения работ.

Важно: с июля 2024 года при условии подработок специалисты будут получать больничные, если они не трудятся в этот период везде.

К примеру, если человек испытал недомогание и принес соответствующую справку только на основную работу, а на другой продолжал исполнять обязанности, то пособие по нетрудоспособности он не получит.

Больничный должен быть отражен по каждому месту работы – как по основному, так и по совместительству.

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