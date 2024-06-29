С 1 июля больничные будут оплачивать по-новому

С 1 июля больничные будут оплачивать по-новому1
- 29.06.2024, 15:16
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Стало известно, что изменится для разных категорий работников.
На протяжении всего 2023 года белорусов готовили к новшествам по оплате больничных.
Изменения должны были вступить в силу с 1 января. Так решило правительство еще в конце 2022-го.
Однако сроки сместили. Причина – не готово программное обеспечение, которое бы позволило передавать сведения от организаций и предприятий в Фонд социальной защиты населения.
Поэтому обещанные изменения по расчету и росту самих выплат перенеслись на 1 июля 2024 года, пишет tochka.by.
Минимальный больничный вырастет
Для начала напомним, кому полагается минимальный больничный. Один из самых частых случаев – когда взносы в ФСЗН уплачивались менее чем полгода до возникновения права на пособие по нетрудоспособности. Такое случается, если вы не работали более шести месяцев, устроились на новое (или первое) место и заболели. Тогда все будет считаться по минимуму.
Как рассчитывается он сейчас? На данный момент такая выплата составляет 50% от бюджета прожиточного минимума – это Br209,4.
Как будет с 1 июля 2024 года? Пособие в таком случае вырастет. Согласно новому постановлению, больничный привяжут к минимальной зарплате (которая регулярно индексируется). С 1 января 2024 года она составляет Br626.
То есть минимальный размер больничного вскоре вырастет примерно в три раза.
Маленький стаж – меньше больничный
Еще одно нововведение коснется тех, у кого трудовой стаж менее 10 лет.
Те сотрудники, у которых продолжительность уплаты взносов в бюджет ФСЗН менее 10 лет, будут получать больничный в размере 80% от утраченного заработка. Если у человека стаж более 10 лет, то выплаты сохранятся в объеме 100%.
Как сейчас? На данный момент система одинакова для всех, независимо от стажа людей. Так, если человек провел на больничном 12 дней, то он получит 80% от своего заработка. Если же болел дольше, то все 100%.
Важный момент: нововведения не касаются пособий по уходу за ребенком, беременности и родам и ряду других случаев. Начисления в размере полного утраченного заработка будут идти с первого дня нетрудоспособности.
Больничный станет больше
Еще одно нововведение в целом положительно скажется на размерах пособий по временной нетрудоспособности – поменяется система расчета среднедневного заработка. С 1 июля 2024 года в нее будут включаться все разовые выплаты, с которых исчисляются взносы в бюджет ФСЗН, а не только премии и зарплата.
Как сейчас? На данный момент в расчет среднедневного заработка, от которого в конечном итоге зависит размер больничного, не входят отдельные выплаты – матпомощь, пособие на оздоровление и другие начисления человеку, что не связаны с выполнением его трудовых обязанностей.
Среднее за 18 месяцев
С июля 2024 года будет расширен расчетный период для начисления больничного. Что это значит?
На данный момент пособие по временной нетрудоспособности исчисляется по текущему месту работы, а в расчетный период входит получка за полгода. Его увеличивают до 18 месяцев (предшествующие кварталу, в котором наступил случай временной нетрудоспособности).
Кроме того, в эти 18 месяцев будут учитываться заработки сотрудника по всем местам, где уплачивались взносы, у всех работодателей, в том числе у бывших.
Для тех, кто подрабатывает
Еще одна новация – больничный будет назначаться только по основному месту. Но с учетом заработка у всех работодателей, в том числе у бывших.
Сейчас пособия по временной нетрудоспособности назначаются по каждому месту. Люди, которым поручили обязанности на условиях гражданско-правовых договоров (договор подряда, авторский, на оказание услуг и т.д.) у юрлиц, ИП, нотариусов, по-прежнему будут получать больничные по месту выполнения работ.
Важно: с июля 2024 года при условии подработок специалисты будут получать больничные, если они не трудятся в этот период везде.
К примеру, если человек испытал недомогание и принес соответствующую справку только на основную работу, а на другой продолжал исполнять обязанности, то пособие по нетрудоспособности он не получит.
Больничный должен быть отражен по каждому месту работы – как по основному, так и по совместительству.