«Понятия не имела, что такое жара, пока не приехали туда» 1 29.06.2024, 15:29

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Туристы жалуются на популярное у белорусов место отдыха.

Все больше отдыхающих страдают, оказавшись в странах южной Европы во время волны экстремальной жары, накрывшей регион. Но такая ситуация складывается не первый год — и это уже немного начало влиять на экономику стран, зависящих от туризма, рассказывает CNN.

Уроженка Техаса Мэри Бет Уолш думала, что привыкла к высоким температурам. В ее родном городе Далласе, в котором жара в этом сезоне не ослабевает, часто случаются волны жаркой температуры. Но когда 21-летняя американка приехала в Афины в середине этого июня, она была потрясена «невыносимой» жарой в 37℃, с которой ей пришлось столкнуться.

— На самом деле я понятия не имела, что такое жара, пока мы не приехали туда, — пожаловалась Уолш CNN. — Я всегда шутила, что у меня такая высокая жароустойчивость, что я даже в августе брала на занятия толстовку. [В Афинах] наша [с друзьями] энергичность была хуже, чем мы думали. Было невыносимо идти под прямыми лучами солнца.

Кроме того, в квартире, где американцы остановились, не было кондиционера. А чтобы не оставаться дома и исследовать город, температура тоже была слишком высокой.

Волна жары, которая накрыла Европу, затронула не только Уолш, но и тысячи других туристов.

— Климатический кризис, которой, как мы опасались, произойдет через 10 или 15 лет, уже здесь. Это самое страшное. Пять лет назад я и мои друзья даже не стали бы говорить об изменении климата, а сейчас это даже больше, чем тема для разговора, — прокомментировал 28-летний Ру Кларк. Он родом из восточной Англии, но сейчас живет со своей партнершей на греческом острове Скирос.

Власти Греции уже неоднократно предупреждали туристов, что не стоит недооценивать сильную жару, особенно в середине дня. Многие недавние случаи смерти в стране произошли оттого, что люди отправились в походы под палящим солнцем. Эксперты особенно не рекомендуют делать это приезжающим из северных стран (Канады, Скандинавии) — такие туристы и туристки просто не адаптированы к экстремальной жаре и более подвержены наступлению последствий.

Изменения климата серьезно повлияют на некоторые страны, зависящие от доходов отдыхающих. Той же Греции, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, от денег путешественников зависит около 20% всей экономики страны.

В Италии туризм составляет 10% экономики страны, и каждое восьмое рабочее место связано с этой индустрией. Тем временем в Риме, Перудже и Палермо недавно были объявлены предупреждения о жаре третьего уровня — самой опасной.

По данным Европейской туристической комиссии (в нее входят национальные туристические ассоциации), после лесных пожаров на Родосе в прошлом году уровень обеспокоенности по поводу изменения климата возрос на 7%. Данные собирались только по отдыхающим из Европы.

В этом году это вылилось в некоторое снижение интереса к туристическим местам на юге Средиземноморья. А вот более прохладные направления — например, Чехия, Болгария и Дания, — стали более привлекательными.

— Люди все больше думают об экстремальных погодных явлениях и их потенциальном влиянии на их отпуск, — рассказал CNN Эдуардо Сантандер, глава Европейской туристической комиссии. — Но их опасения недолговечны. Путешественники обеспокоены с наступлением лета, но склонны забывать об опасности весной, при бронировании следующего отпуска.

Сантандер также добавил, что все же не исключает: в будущем изменения климата могут привести к тому, что все больше людей будут посещать южную Европу весной и поздней осенью, а не в самые жаркие летние месяцы. Впрочем, такой вариант не подходит для всех: к примеру, родители часто зависят от школьных каникул и не могут спланировать отдых в другое, кроме летнего, время.

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