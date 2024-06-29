В России выдуманный Z-поэт выдавал переводы стихов нацистов за произведения о Путине 29.06.2024, 15:55

И получал за это грамоты.

В РФ активисты создали в соцсети Вконтакте аккаунт вымышленного «Z-поэта» Геннадия Ракитина, который пополняли переводами немецких литераторов ХХ века, прославлявших гитлеровский режим. Его добавили в друзья более ста депутатов российской Госдумы.

Как рассказал российский журналист-расследователь Андрей Захаров в Telegram, страницу вымышленного поэта создали его знакомые. Профиль «поэта» в российской соцсети появился в июле 2023 года, основное фото было сгенерировано нейросетью, отмечает Захаров.

За год авторы страницы перевели 18 стихов таких немецких авторов, как Генрих Анакер и Эберхард Меллер. Авторы адаптировали их стихотворения, где прославлялся нацизм, добавили в них упоминания о России, в частности о боевиках ЧВК Вагнер, и иллюстрировали фотографиями российских оккупантов, диктатора Владимира Путина, а также другой символикой агрессора. Сообщения вымышленного поэта активно репостили z-каналы.

В друзьях «Ракитина» — более двух тысяч человек, среди которых 95 депутатов Госдумы и 28 членов Совета Федерации. Стихотворения посылали на различные российские конкурсы. Журнал Москва отобрал несколько для участия в конкурсе Патриотический верлибр. Также вымышленный автор успел получить грамоты за свое «творчество».

«Авторы проекта Геннадий Ракитин конечно, хотели бы, чтобы их стихи в конце концов доползли до магазинов, но у них больше нет сил его вести. Потому что Ракитина — не существует, и все его стихотворения, которые так понравились депутатам и сенаторам, — перевод поэтов нацистской Германии», — написал Захаров.

В последнем стихотворении «поэта» говорится, что он «долго издевался над z-стихами».

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