В Германии отреагировали на смерть бывшего белорусского посла 2 29.06.2024, 16:10

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Его могли довести до самоубийства.

Бывший посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко, как пишут СМИ, покончил жизнь самоубийством — прыгнул с многоэтажки.

Сидоренко был послом Беларуси в Германии очень долго — с 2016 по 2024 год. Его освободили от этой должности указом Александра Лукашенко 11 марта этого года.

По возвращении из своей посольской командировки из Германии, Сидоренко стал объектом внимания Комитета государственной безопасности.

«Не вылезал из полиграфов и допросов», — рассказали «Нашай Ніве» информированные собеседники.

Новой должности в Министерстве иностранных дел Сидоренко не получил. Хотя работа послом в Германии — крупнейшем государстве Евросоюза, — это посольская должность высшей лиги.

«Видимо, не выдержал того, что происходит», — добавил другой информированный собеседник.

У Сидоренко остались две дочери.

В Минске говорят, что все карьерные дипломаты, которые возвращаются из ЕС, сейчас становятся объектами тщательного оперативного изучения спецслужб.

В Германии отреагировали на смерть бывшего посла Беларуси.

«Обстоятельства смерти Дениса Сидоренко трагичны и символизируют преступный режим Александра Лукашенко. Если обвинения в адрес КГБ правдивы, виновные должны быть включены в санкционный список ЕС», — заявил (Bild@BILD_Russian) депутат Бундестага Томас Хакер.

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