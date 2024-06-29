Трамп высказался о дебатах с Байденом 12 29.06.2024, 16:24

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И заявил, что «возраст — не проблема».

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп прокомментировал дебаты со своим соперником-демократом Джо Байденом. Он заявил – проблемой стал не возраст президента США, а его компетенция. Об этом он сказал во время выступления на предвыборном митинге в Виргинии, цитирует CBS news.

Трамп заявил, что победил в дебатах, назвав Байдена «коррумпированным», «некомпетентным» и тем, кто «на самом деле хочет уничтожить страну».

По словам Трампа, перед дебатами Байден вроде бы неделю отдыхал в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, однако это ему якобы не помогло получить преимущество на самих дебатах.

«Он получил правила дебатов, которые хотел. Он получил дату, которую хотел. Он получил сеть, которую хотел. Никакой отдых или фальсификации не помогли ему защитить свое ужасное выступление», – заявил Трамп и добавил, что проблемой Байдена является не его возраст, а компетенция.

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