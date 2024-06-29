Разведка США: Путин хочет вооружить хуситов крылатыми ракетами 5 29.06.2024, 16:33

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Глава Кремля связался с наследным принцем Саудовской Аравии.

Путин попросил у Саудовской Аравии разрешения на передачу крылатых ракет йеменским хуситам, сообщил Middle East Eye высокопоставленный американский чиновник со ссылкой на данные разведки США, пишет The Moscow Times.

По его словам, для этого Путин связался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, однако тот выступил против вооружения хуситов и попросил Россию не заключать такую сделку. Переговоры состоялись после декабрьского визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Затем делегация йеменского движения «Ансар Аллах» приезжала в Москву на встречу со спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым.

Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц считает, что хуситы рассчитывали получить от России противокорабельную ракету Х-31 класса «воздух — поверхность», которая может быть переоборудована для запуска с земли. С ноября прошлого года йеменские повстанцы атакуют коммерческие суда в Красном море в ответ на войну Израиля в секторе Газа, которая началась после нападения боевиков ХАМАС на еврейское государство 7 октября.

При этом в США опасаются, что, если Израиль начнет наступление на подконтрольную Ирану шиитскую группировку «Хезболла» в Ливане, это может подтолкнуть Россию к возобновлению сделки с хуситами. «Русские могли бы тайно снабжать их через иранцев или предоставлять им больше разведывательной информации», — заявил бывший посол США в Катаре Патрик Терос.

Путин заинтересован в вооружении хуситов в связи с продолжающейся войной в Украине, отмечает отставной американский генерал Фрэнк Маккензи, возглавлявший Центральное командование США в 2019–2022 годах. «Путин считает США ответственными за удары Украины по российским судам в Черном море. Не исключено, что он может рассматривать помощь хуситам как месть Вашингтону», — пояснил он. Также американские власти передали ВСУ изъятые у йеменских повстанцев стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

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