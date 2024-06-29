Глава белорусского Генштаба испугался украинского беспилотника «Байрактар»11
- 29.06.2024, 16:43
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И заявил о «сложной ситуации на границе».
Начальник Генштаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Павел Муравейко продолжает нагнетать истерию о ситуации на украинской границе:
— Обстановка на нашей южной границе достаточно сложная. И она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону.
У нас 1084 километра государственной границы с Украиной. Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность у наших границ со стороны Украины.
В населенный пункт Овруч на ровенско-житомирском направлении прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Спецназ поблизости от государственной границы всегда настораживает. И это те объекты, которые формируют реальные вызовы, которые способны насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами, способны проводить провокации.
Глава Генштаба Беларуси испугался БПЛА «Байрактар»:
— Кроме того, мы видим передвижение войск, периодические полеты беспилотников типа «Байрактар» вблизи от государственной границы. Мы сталкиваемся с провокациями по действиям беспилотной авиации на тактическом уровне, которая нарушает нашу государственную границу.