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Глава белорусского Генштаба испугался украинского беспилотника «Байрактар»

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  • 29.06.2024, 16:43
  • 3,572
Глава белорусского Генштаба испугался украинского беспилотника «Байрактар»
иллюстративное фото

И заявил о «сложной ситуации на границе».

Начальник Генштаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Павел Муравейко продолжает нагнетать истерию о ситуации на украинской границе:

— Обстановка на нашей южной границе достаточно сложная. И она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону. 

У нас 1084 километра государственной границы с Украиной. Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность у наших границ со стороны Украины.

В населенный пункт Овруч на ровенско-житомирском направлении прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Спецназ поблизости от государственной границы всегда настораживает. И это те объекты, которые формируют реальные вызовы, которые способны насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами, способны проводить провокации.

Глава Генштаба Беларуси испугался БПЛА «Байрактар»:

— Кроме того, мы видим передвижение войск, периодические полеты беспилотников типа «Байрактар» вблизи от государственной границы. Мы сталкиваемся с провокациями по действиям беспилотной авиации на тактическом уровне, которая нарушает нашу государственную границу.

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