Белорусы Черногории обратились с открытым письмом к властям страны 29.06.2024, 17:16

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Из-за отказа в предоставлении политического убежища активисту диаспоры.

Представители белорусской диаспоры в Черногории написали открытое письмо к правительству Черногории, где поблагодарили за возможность проживать в стране, но выразили протест в связи с отказом в предоставлении политического убежища активисту.

В обосновании отказа указано, что Беларусь является демократическим государством, где в определенной степени существуют нарушения прав человека.

Сайт Charter97.org публикует обращение белорусской диаспоры к властям Черногории:

— Мы, белорусы, многие из нас, оказались дважды беженцами. Сперва, мы были вынуждены покинуть родину, так как власть в стране захватил кровавый диктатор. Часть из нас переехала в Украину и с началом войны снова были вынуждены уехать.

Черногория приняла нас и дала почувствовать себя как дома. После начала войны России и Украины народ Черногории подставил плечо беженцам и старается помогать в меру своих сил. Мы это всегда помним и будем помнить. Нас всего 1400 человек на всю страну, но мы умеем быть благодарными.

И чем больше благодарность мы испытываем к народу Черногории, тем больше непонимания и разочарования испытали члены нашей диаспоры прочитав заявления помощника министра господина Радована Поповича, в подписанном им отказе члену диаспоры В.Л. в предоставлении ему политического убежища.

В связи с применяемыми манипулятивными и не соответствующими действительности заявлениями в отказе на предоставление политического убежища, мы хотели бы задать господину помощнику министра МВД несколько вопросов.

Среди признаков, подтверждающих демократический статус Беларуси и легитимность диктатора Лукашенко, захватившего власть в стране путем государственного переворота в 2020 году, вы упоминали промышленный потенциал республики и систему перекачки газа через трубы, построенную еще во времена Советского Союза.

Следует ли считать Черногорию неразвитой демократией в связи с отсутствием подобной системы газотранспорта и более низким уровнем промышленного производства по сравнению с Беларусью?

Исходя из вашего тезиса о связи между промышленностью и демократией, возникает еще один вопрос: к 1938 году промышленное производство в Германии была самым передовым в Европе (более 1,5 млн станков). Считает ли господин помощник министра, что нацистская Германия в тот период времени представляла собой передовой пример развитой европейской демократии? Поддерживает ли господин помощник министра систему власти нацистской Германии, как это неоднократно делал бывший президент Беларуси диктатор Лукашенко?

Считает ли господин помощник министра признаком демократии постройку концентрационных лагерей на территории государства, в которых предполагалось помещать несогласных с фальсификациями результатов выборов и преступлениями, осуществляемыми режимом Лукашенко. Напомню, что концентрационный лагерь под Слуцком был построен и его планировали широко использовать, чему помешала публичная огласка данного мероприятия в мировых СМИ.

Как соотносятся с заявлением господина помощника министра о большой роли режима Лукашенко в борьбе с торговлей людьми, факты привоза нелегальных мигрантов на территорию Беларуси режимом Лукашенко и использование этих нелегальных мигрантов для штурма границ стран Европейского союза, приведшие к гибели польского пограничника, а также факт признания режима Лукашенко спонсором торговли людьми со стороны государственного департамента США и международных правозащитных организаций?

Как соотносится слова господина помощника министра МВД о том, что Беларусь мирная страна с фактом признания Лукашенко и его хунты соучастником вероломного нападения России на Украину в соответствии с критериями ООН для сторон военных конфликтов. Также хотелось бы услышать комментарии господина помощника министра относительно фактов признания Лукашенко международным преступником, вовлеченным в незаконное и насильственное перемещение украинских детей с захваченных Россией территорий. Являются ли такие признания международным преступником, вовлеченным в геноцид народа другого государства признаком безопасности и как скоро господин помощник министра планирует перевезти своих детей и родственников в это райское место?

Далее активисты диаспоры подробно рассказывают о ситуации в Беларуси:

— В Беларуси тебя посадят в тюрьму за поддержку Украины в несправедливой и преступной войне, тебя посадят за покупку продуктов политическим заключенным и их семьям (а их согласно международной правозащитной организации Весна признано более 1400 человек, хотя на самом деле их не две и даже не пять тысяч, а намного больше).

В Черногории полицейский, который попробует избить пожилую женщину, которая вышла с историческим государственным флагом Черногории не пробудет и минуты на своей должности и будет наказан в соответствии с криминальным правом. В Черногории невозможно представить, чтобы зам министра МВД приказывал своим подчиненным стрелять в головы мирным протестующим.

Невозможно представить себе ситуацию, когда черногорские полицейские будут пытать и избивать мирных граждан так, как это делали немецкие нацисты в концлагерях. В Черногории невозможно представить, чтобы мирного человека с поднятыми руками расстреляли полицейские и потом его сделали бы виновным в собственной гибели.

В Черногории невозможно найти судью, который бы занимался соучастием в государственном перевороте и фальсифицировал уголовные дела за ношение носков в цветах национального флага, за татуировку национального герба, за букет цветов или зонтик в национальных цветах.

Ответьте, господин помощник министра, как долго продержалось бы правительство Черногории, если бы оно заявило гордым Черногорцам, что лучшая школа Черногории будет с завтрашнего дня носить имя палача, который организовал преступную организацию, убившую более 15 % населения Черногории в ходе репрессий (более 400 000 человек погибло в Беларуси в ходе репрессий НКВД/КГБ)? Как долго вы бы занимали свою должность, если бы вы стреляли в пьяном виде в подростков и угрожали их родителям после вызова полиции? Как долго кто-нибудь остался государственным чиновником в Черногории, если бы публично поддерживал Геббельса и других лидеров нацистской Германии?

Сколько пробыл бы на своем посту Президент или Премьер министр Черногории, если бы он заявил, что Черногорский язык ни на что не годен и начал уничтожать родную черногорскую культуру?

За прошлый год, согласно статистическим сводкам, в Беларуси было возбуждено более 6000 уголовных дел (многие из этих дел имеют не одного человека в своем составе) по политическим основаниям. Общее число прямо пострадавших от политических репрессий оценивают в более чем 130 тысяч человек.

Живя тут, мы видим, что Черногория движется по пути стран–лидеров демократии. Ваша страна так же, как и Беларусь пострадала от авторитарных и диктаторских режимов, вы потеряли много талантливых и ценных граждан в ходе политических репрессий, но некоторым чиновником в Черногории по-прежнему нравятся авторитарные и тоталитарные режимы. Это слышно по оговоркам, по заявления, по лицемерным рассказам о поддержке. Мы слышим от них, что братский черногорский народ поддерживает белорусов или россиян, но, часто выясняется, что поддержка братских народов в понимании чиновников сводится к поддержке режимов, захвативших власть в этих странах. Такая поддержка выглядит особенно лицемерной.

Неужели гордые черногорцы поддерживают не женщин, детей, врачей, учителей, рабочих, крестьян, а преступников в масках, которые пытают, убивают, помещают в концлагеря, крадут имущество? Неужели черногорцы поддерживают не честных людей, а коррупционеров, преступников, захвативших власть в стране и угрожающих уничтожить всех вокруг, чтобы эту власть удержать? Неужели гордые черногорцы, чья страна сотни лет противостояла захватчикам, поддерживает оккупацию Беларуси кремлевским режимом и нападение диктатур Путина и Лукашенко на свободную Украину? Как долго бы терпели черногорцы, если бы их братьев, сестер, родителей и детей избивали, убивали, насиловали и при этом говорили про дружбу и мир в семье?

В Беларуси в 2020 году произошел государственный переворот. Преступники захватили власть и месяцы и годы, сейчас, сегодня убивают белорусский народ. Поддерживать режим Лукашенко — это то же самое, что и поддерживать режим Пол Пота в Кампучии (Камбодже), это то же самое как поддерживать режим Мугабе в Зимбабве, режим Кимов в Северной Корее или любой другой преступный режим.

Из страны уезжают самые образованные, предприимчивые, активные и неравнодушные люди. Люди, пострадавшие от Лукашенко и его преступной хунты. Эти люди налаживают свою жизнь за рубежом, зарабатывают деньги и способствуют развитию стран, где они сейчас живут, а им ставят в вину, что они не просят пособия? Работающие белорусы Черногории платят тысячи евро в фонды соцзащиты, хотя никогда не будут получать пенсию оттуда. Они платят тысячи евро налогов, а им говорят, что они должны сидеть на шее черногорцев, раз они политические беженцы?

За 4 последних года из Беларуси уехало более полумиллиона человек. Чтобы лучше представить себе эту цифру — целая Черногория переехала за рубеж. Переехали из-за репрессий, из-за нежелания кормить и содержать диктатора и его преступников. Факты применения рабского труда в Беларуси признаны на всех международных уровнях. Международная организация труда второй раз за все время своего существования применила статью 33 своего Устава в отношении Беларуси, признав факты рабства и преступлений против работающего населения Беларуси со стороны Лукашенко и его хунты. И всего этого недостаточно, чтобы господин помощник министра признал страну небезопасной?

Пусть каждый черногорец: врач и учитель, полицейский и судья, крестьянин и продавец, прочитавший перечисленные здесь подтвержденные факты, сам себе ответит на этот вопрос и потом спросит господина Поповича, чем он руководствовался, когда писал свой издевательский ответ на прошение о политическом убежище.

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