В Бобруйске пара пыталась ночью переплыть Березину 11 29.06.2024, 17:33

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Добраться до берега сил не хватило.

В субботу, 29 июня, в четыре часа утра в Бобруйске по Березине плыли 35-летний мужчина и 30-летняя женщина. Их заметил дежурный моторист ОСВОД — все происходило как раз в 100 метрах от спасательной станции.

«Пару стало относить течением, и им не хватало сил добраться до берега», — рассказали в МЧС.

В итоге спасатель подплыл к пловцам на моторной лодке и доставил их на берег. Спасенные не пострадали.

В МЧС напомнили, что нельзя купаться в темноте или в непогоду.

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