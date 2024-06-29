СМИ узнали, в каком случае Байден снимется с выборов
- 29.06.2024, 17:59
Есть люди, которые могут повлиять на его мнение.
Кандидат от демократов на пост президента США Джо Байден может принять решение о снятии своей кандидатуры с выборов только по совету семьи и своего давнего друга и советника Теда Кауфмана.
«Единственный способ, которым президент Байден уйдет в отставку, несмотря на свое фиаско на дебатах, — это если та же самая небольшая группа «пожизненных лоялистов», которая позволила ему баллотироваться, внезапно… решит, что ему пора уходить», — сообщает издание axios.com со ссылкой на свои источники в демократической партии.
Среди людей, способных повлиять на Байдена называются его жена Джилл Байден, младшая сестра Валери Байден и 85-летний Тед Кауфман, давний друг и постоянный советник президента.
Кроме того, в число самых доверенных людей входит и «небольшая группа советников Белого дома — единственные, кто принимает решения от Байдена».