Ученые выяснили, как повысить шансы на отказ от курения 2 29.06.2024, 18:29

1,862

Минимум на год.

Комбинация Варениклина и никотиновых таблеток для рассасывания повышает шансы на отказ от курения. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

В эксперименте приняли участие 320 курильщиков. У тех, кто принимал и Варениклин, и пастилки с никотином, было на 84% больше шансов отказаться от сигарет как минимум на год. Работа стала первым высококачественным сравнением Варениклина и комбинированной терапии.

Препарат Варениклин (Чампикс) связывается с особыми молекулами в мозге, не давая им контактировать с никотином. Это смягчает зависимость от никотина. Никотинзаместительная терапия помогает избавиться от симптомов синдрома отмены при отказе от курения.

До этого ученые выяснили, что Варениклин и никотинсодержащие электронные сигареты эффективно помогают людям бросить обычные сигареты. Они помогли и тем пациентам, кто безуспешно пытался избавиться от привычки несколько раз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com