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Ученые выяснили, как повысить шансы на отказ от курения

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  • 29.06.2024, 18:29
  • 1,862
Ученые выяснили, как повысить шансы на отказ от курения

Минимум на год.

Комбинация Варениклина и никотиновых таблеток для рассасывания повышает шансы на отказ от курения. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

В эксперименте приняли участие 320 курильщиков. У тех, кто принимал и Варениклин, и пастилки с никотином, было на 84% больше шансов отказаться от сигарет как минимум на год. Работа стала первым высококачественным сравнением Варениклина и комбинированной терапии.

Препарат Варениклин (Чампикс) связывается с особыми молекулами в мозге, не давая им контактировать с никотином. Это смягчает зависимость от никотина. Никотинзаместительная терапия помогает избавиться от симптомов синдрома отмены при отказе от курения.

До этого ученые выяснили, что Варениклин и никотинсодержащие электронные сигареты эффективно помогают людям бросить обычные сигареты. Они помогли и тем пациентам, кто безуспешно пытался избавиться от привычки несколько раз.

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