Россельхозбанк закрыл представительство в Беларуси 29.06.2024, 18:57

Клиенты из нашей страны ему неинтересны.

Россельхозбанк, выступающий в России опорным банком для агропромышленного сектора, закрыл представительство в Беларуси. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным издания, изменения «связаны с централизацией функции взаимодействия со странами ЕАЭС на базе головного офиса».

В самом банке этот шаг объясняют также сменой формата сотрудничества со странами СНГ. Следуя новому формату ведения бизнеса, Россельхозбанк с начала года закрыл четыре зарубежных представительства, в том числе в Армении и Казахстане.

Отказываясь от представительских офисов, Россельхозбанк намерен активнее создавать филиалы в границах СНГ и дочерние компании в дальнем зарубежье.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что сегодня российские банки не заинтересованы в том, чтобы «привлекать множество новых рыночных клиентов из стран СНГ, так как стоимость такого привлечения довольно высокая».

Актуальная тенденция — открытие представительств в Китае, который стал главным местом притяжения российских банков.

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