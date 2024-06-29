Россельхозбанк закрыл представительство в Беларуси
- 29.06.2024, 18:57
Клиенты из нашей страны ему неинтересны.
Россельхозбанк, выступающий в России опорным банком для агропромышленного сектора, закрыл представительство в Беларуси. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
По данным издания, изменения «связаны с централизацией функции взаимодействия со странами ЕАЭС на базе головного офиса».
В самом банке этот шаг объясняют также сменой формата сотрудничества со странами СНГ. Следуя новому формату ведения бизнеса, Россельхозбанк с начала года закрыл четыре зарубежных представительства, в том числе в Армении и Казахстане.
Отказываясь от представительских офисов, Россельхозбанк намерен активнее создавать филиалы в границах СНГ и дочерние компании в дальнем зарубежье.
Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что сегодня российские банки не заинтересованы в том, чтобы «привлекать множество новых рыночных клиентов из стран СНГ, так как стоимость такого привлечения довольно высокая».
Актуальная тенденция — открытие представительств в Китае, который стал главным местом притяжения российских банков.