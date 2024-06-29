закрыть
29 июня 2024, суббота, 19:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россельхозбанк закрыл представительство в Беларуси

  • 29.06.2024, 18:57
Россельхозбанк закрыл представительство в Беларуси

Клиенты из нашей страны ему неинтересны.

Россельхозбанк, выступающий в России опорным банком для агропромышленного сектора, закрыл представительство в Беларуси. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным издания, изменения «связаны с централизацией функции взаимодействия со странами ЕАЭС на базе головного офиса».

В самом банке этот шаг объясняют также сменой формата сотрудничества со странами СНГ. Следуя новому формату ведения бизнеса, Россельхозбанк с начала года закрыл четыре зарубежных представительства, в том числе в Армении и Казахстане.

Отказываясь от представительских офисов, Россельхозбанк намерен активнее создавать филиалы в границах СНГ и дочерние компании в дальнем зарубежье.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что сегодня российские банки не заинтересованы в том, чтобы «привлекать множество новых рыночных клиентов из стран СНГ, так как стоимость такого привлечения довольно высокая».

Актуальная тенденция — открытие представительств в Китае, который стал главным местом притяжения российских банков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич