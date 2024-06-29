Россия потеряла элитную бригаду возле Волчанска?
- 29.06.2024, 19:07
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В ВСУ ответили.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин рассказал, как вероятная потеря когда-то элитной российской 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе Волчанска Харьковской области может отразиться на возможностях РФ наступать, пишет unian.net.
«На некоторое время они не будут активно проводить боевые действия», - отметил он в эфире телемарафона.
По его словам, скорее всего, россияне будут выводить это подразделение или же доукомплектовывать. Еще один вариант - переброска более боеспособных подразделений с других участков фронта, предположил Волошин.