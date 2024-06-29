закрыть
29 июня 2024, суббота, 19:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия потеряла элитную бригаду возле Волчанска?

  • 29.06.2024, 19:07
  • 2,156
Россия потеряла элитную бригаду возле Волчанска?
Коллаж: Charter97.org

В ВСУ ответили.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин рассказал, как вероятная потеря когда-то элитной российской 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе Волчанска Харьковской области может отразиться на возможностях РФ наступать, пишет unian.net.

«На некоторое время они не будут активно проводить боевые действия», - отметил он в эфире телемарафона.

По его словам, скорее всего, россияне будут выводить это подразделение или же доукомплектовывать. Еще один вариант - переброска более боеспособных подразделений с других участков фронта, предположил Волошин.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич