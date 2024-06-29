Зеленский рассказал, кто помог освободить украинцев из плена в Беларуси 29.06.2024, 19:17

2,060

Микола Швец

Принимали участие две страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что помимо украинских чиновников в подготовке обмена пленных принимали участие Объединенные Арабские Эмираты и Ватикан.

«Я благодарю всю нашу команду, которая занимается обменом: Ермак, Буданов, Малюк, Любинец, Клименко. Благодарю Объединенные Арабские Эмираты и Ватикан за посредничество в подготовке для освобождения (украинцев – прим. ред.), которое произошло на этой неделе», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Украине удалось вернуть из Беларуси Николая Швеца, Наталью Захаренко, Павла Куприенко, Людмилу Гончаренко и Екатерину Брюханову.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com