Зеленский рассказал, кто помог освободить украинцев из плена в Беларуси
- 29.06.2024, 19:17
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Принимали участие две страны.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что помимо украинских чиновников в подготовке обмена пленных принимали участие Объединенные Арабские Эмираты и Ватикан.
«Я благодарю всю нашу команду, которая занимается обменом: Ермак, Буданов, Малюк, Любинец, Клименко. Благодарю Объединенные Арабские Эмираты и Ватикан за посредничество в подготовке для освобождения (украинцев – прим. ред.), которое произошло на этой неделе», — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, Украине удалось вернуть из Беларуси Николая Швеца, Наталью Захаренко, Павла Куприенко, Людмилу Гончаренко и Екатерину Брюханову.