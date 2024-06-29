Россияне варварски ударили по украинскому Вольнянску
- 29.06.2024, 19:44
Как минимум шесть погибших мирных жителей.
Российские оккупанты атаковали украинский город Вольнянск Запорожского района, в результате удара, предварительно, убиты шесть мирных людей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района. Предварительно, убили шестерых мирных людей, ранили восемь жителей», - сообщил он.
В результате удара также поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.
«Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим!» - добавил Федоров.