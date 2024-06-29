Россияне варварски ударили по украинскому Вольнянску 29.06.2024, 19:44

Как минимум шесть погибших мирных жителей.

Российские оккупанты атаковали украинский город Вольнянск Запорожского района, в результате удара, предварительно, убиты шесть мирных людей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района. Предварительно, убили шестерых мирных людей, ранили восемь жителей», - сообщил он.

В результате удара также поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.

«Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим!» - добавил Федоров.

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