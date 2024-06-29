Группа «Кино» отказалась ехать в Беларусь? 5 29.06.2024, 19:56

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Музыканты должны были принять участие в рок-фесте в Пружанах.

По крайней мере три районных издания написали накануне рок-феста, что программа претерпела изменения в плане состава артистов. Местные пропагандисты сослались на организаторов, которые заявили, что к списку хедлайнеров «присоединится создатель группы «Король и Шут» Андрей Князев и группа «КняZz», а также группа «Кипелов», пишет BG.Media.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами, независящими от организаторов, группа «КИНО» не примет участие в рок-фестивале. Вакантное место на рок-фестивале займет группа, песни которой вы знаете наизусть!», — написали организаторы феста в Instagram, имея в виду Z-группу «Кипелов».

Кстати, ни одна из районок не упомянула, что из афиши фестиваля исчезла группа «Кино». На странице рок-фестиваля «Солнцестояние» в Instagram пользователи в комментариях писали, что группа «Кино» «не захотела приезжать, потому что им запретили петь песню «Перемен», а это их культовая песня».

Еще один из комментаторов предположил, что группа «скорее всего и не должна была приехать, это было скорее всего для раскрутки».

Но можно предположить, что группа «Кино» не поехала на концерт в Пружаны, где львиная доля выступающих — российские Z-группы, из-за гражданской позиции. Так, 25 февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, в соцсетях группы появился черный квадрат с подписью: «Группа КИНО против войны. И всегда будет против войны». Правда, потом пост отредактировали, написав такие строки «Среди связок в горле комом теснится крик. Но настала пора, и тут уж кричи — не кричи».

А 10 марта группа опубликовала пост про историю антивоенной песни Виктора Цоя «Безъядерная зона», которая была написана в 1984 году. Она до сих пор включена в концертную программу группы, пишет starsaboutwar.in.ua. Визуальным фоном для этой песни используются цвета национального флага Украины. Этот видеоряд так же присутствует и в клипе:

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