Ученые назвали еще одну пользу рыбьего жира 6 29.06.2024, 20:23

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Она не такая очевидная.

Американские ученые из Пенсильванского университета доказали, что употребление в пищу добавки омега-3, содержащейся в рыбьем жире приводит к умеренному, но значительному снижению агрессии. Исследование опубликовано в научном журнале Aggression and Violent Behavior (AVB).

Известно, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе и добавках рыбьего жира связаны с функциями мозга. Они способствуют различным видам когнитивной деятельности, включая усиление роста нейронов, регулирование нейротрансмиттеров и экспрессии генов, а также поддержку сигналов нервных клеток. Они также уменьшают воспаление мозга и улучшают мозговой кровоток.

В новом исследовании команда проанализировала 29 научных работ, посвященных измерению агрессии и воздействию омега-3. Эти публикации охватили около 30 лет и включали данные 3,9 тыс. участников.

Метаанализ показал, что добавление омега-3 приводит к умеренному снижению агрессии. Общее снижение агрессии составило 16,2% при учете независимых выборок и немного увеличилось до 20,4% и 27,8% при учете независимых исследований и лабораторий соответственно.

Эти стабильные процентные показатели позволяют предположить, что добавки омега-3 могут быть весьма эффективными в различных группах населения и условиях.

«Мы ожидали увидеть эффект дозы, с большей пользой при увеличении порций омега-3, но мы этого не обнаружили. Даже скромное добавление жирных кислот, похоже, полезно», — отметили ученые.

Авторы анализа подчеркнули, что рыбий жир нельзя считать панацеей от агрессивного поведения, потому что на него влияет много других факторов наряду с питанием.

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