Румыния обратилась к лукашистам 1 29.06.2024, 20:41

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В Бухаресте проходит сессия ПА ОБСЕ, на которую не пустили представителей режима.

С призывом перестать пособничать России в ее агрессии против Украины обратился к Беларуси 29 июня в Бухаресте глава румынской делегации на 31-й сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Дан Барна, пишет «Позiрка».

Румыния является принимающей страной нынешней сессии ПА ОБСЕ, которая продлится по 3 июля.

Следует отметить, что призыв был заочным — ранее Бухарест не разрешил прибыть в страну для участия в сессии ПА ОБСЕ ни белорусской, ни российской делегации.

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