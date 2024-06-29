Российская детвора едет в КНДР
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 29.06.2024, 21:15
- 1,014
Подарок от Путина.
Созданное с его подачи Движение первых в конце июля оправляет детвору на отдых в лагерь «Сондовон» в Северную Корею.
Глава движения уверяет, что это «абсолютный аналог «Артека», там хорошие условия». И хотя приглашение только пришло, Гуров уверен, что желающих будет много, тем более ребята поедут «со старшими, вожатыми».
В ответ кимовскую ребятню пригласят в «Артек», «Орленок», «Смену», «Океан». Юных северокорейцев, видимо, будут сопровождать конвоиры, а ходить они будут строем.
Российские детки тоже могут этому поучиться в стране победившего чучхе. Пригодится на стремительно скатывающейся к северокорейскому варианту родине.
Telegram-канал «СерпомПо»