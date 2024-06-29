Российская детвора едет в КНДР Telegram-канал «СерпомПо»

29.06.2024, 21:15

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Подарок от Путина.

Созданное с его подачи Движение первых в конце июля оправляет детвору на отдых в лагерь «Сондовон» в Северную Корею.

Глава движения уверяет, что это «абсолютный аналог «Артека», там хорошие условия». И хотя приглашение только пришло, Гуров уверен, что желающих будет много, тем более ребята поедут «со старшими, вожатыми».

В ответ кимовскую ребятню пригласят в «Артек», «Орленок», «Смену», «Океан». Юных северокорейцев, видимо, будут сопровождать конвоиры, а ходить они будут строем.

Российские детки тоже могут этому поучиться в стране победившего чучхе. Пригодится на стремительно скатывающейся к северокорейскому варианту родине.

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