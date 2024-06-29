Глава МИД Польши рассказал, как Запад может остановить Путина 5 Радослав Сикорский

29.06.2024, 21:35

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Радослав Сикорский

Россия не является непобедимой.

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не является непобедимой, поэтому Запад все еще может победить страну-агрессора. Об этом он сказал во время выступления в британском Фонде Дитчли, отрывки из лекции министр опубликовал на своей странице в соцсети X.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин может выиграть войну в Украине, если западные страны не остановят его. Политик уверен, что Запад способен это сделать.

«Вопреки своей безумной пропаганде, Россия не является непобедимой. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить - мы просто забыли об этом. Рональд Рейган говорил, что его стратегия в отношении Советского Союза была простой, если не сказать упрощенной: «Мы выиграем, а они проиграют». Мне нравится такой подход», - отметил Сикорский.

We need to re-learn how to champion the escalation game.



For example, we could be seizing all 300 billion euros of Russian sovereign assets. Putin has already written them off, he does not expect to get them back. But he also doesn’t think we have the fortitude to take hold of… — Radek Sikorski (@radeksikorski) June 29, 2024

Дипломат отметил, что для преимущества над Россией, необходимо заново научиться выигрывать в игре на эскалацию. К примеру, ЕС мог бы конфисковать все 300 миллиардов евро российских суверенных активов.

«Путин их уже списал, он не надеется их вернуть. Но он также не думает, что нам хватит силы их забрать. Пока мы доказываем, что он прав», - подчеркнул глава польского МИД.

Сикорский подчеркнул, что Путин сожалеет из-за распада СССР, поэтому теперь решил провести матч-реванш, бросив вызов «нашим ценностям, нашей безопасности и нашему образу жизни».

«Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить более широкий конфликт, но также и в том, чтобы победить. Вместе, как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать», - заверил политик.

Он предостерег, если РФ победит, то нестабильность распространится не только на страны Европы, но и на весь мир, развивая глобальную коалицию диктатур.

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