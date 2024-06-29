Аудиокнига политзаключенного Игоря Олиневича вышла на белорусском языке
- 29.06.2024, 21:44
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Впервые «Еду в Магадан» издали в 2013 году на русском.
«Еду в Магадан» — рукопись дневника анархиста Игоря Олиневича, написанного во время первого заключения. Впервые книгу издали в 2013 году на русском языке, дополненное белорусское издание вышло в 2017 году. Теперь его можно и прослушать.
В книге автор детально описывает современную карательную систему, делится практическими советами, предостережениями, высказывает собственные взгляды.
После первого заключения анархист уехал из Беларуси, но вернулся в 2020 году. Вскоре его вместе с соратниками задержали на границе с Украиной и обвинили в терроризме.
Лукашенковский суд приговорил Игоря Олиневича к 20 годам колонии. Позже политзаключенному усилили режим и перевели в следственную тюрьму Жодино.
В 2016 году Игорь Олиневич стал лауреатом Национальной премии «Хартии-97» за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича в номинации «За личное мужество».