ВСУ отбили позиции возле Тернов в Донецкой области
- 29.06.2024, 22:25
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«Азов» показа видео боя.
Силы обороны Украины отбили у российских войск позиции вблизи Тернов в Донецкой области. Об этом сообщили в 12-й бригаде специального назначения «Азов», опубликовав видео ликвидации оккупанта на подступах.
«Видео с только что отбитых позиций вблизи Тернов. Российские военные штурмуют утраченные окопы, действуя хаотично и без всякого плана», - говорится в подписи к видео.
Отмечается, что с начала года противник непрерывно атаковал позиции Сил обороны вблизи Тернов. Ситуация на направлении была угрожающей: оккупанты не жалели ни личного состава, ни техники, чтобы захватить поселок, отметили в бригаде.
«В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения «Азов», 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны отбросили врага от Тернов и Ямполевки и закрепились на освобожденных позициях. Части оккупантов понесли тяжелые потери. Техника уничтожалась десятками, личный состав сотнями». – сообщили в «Азове».