В Беларуси изменится погода 29.06.2024, 22:36

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Жара спадет.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ предупредил о смене жары ливнями в Беларуси в первую неделю июля - с 1 по 7 июля.

В частности, телесиноптик сказал, что уже к середине первой недели июля стоит ждать спад жаркой погоды до комфортных показателей. Но растет вероятность дождей, гроз и ливней из-за очень неустойчивой атмосферы.

Если говорить более детально, то синоптик Дмитрий Рябов сказал об управлении атмосферными процессами области высокого давления с начала первой недели июля. Ожидается и холодный атмосферный фронт, который, пусть и не сразу, принесет более прохладный и влажный воздух. Кроме переменной облачности стоит ждать и кратковременные дожди и даже грозы на большей части территории республики.

- Ночью от +12 до +19 градусов, днем в понедельник от +25 до +31, во вторник от +19 по северу до +27 по юго-востоку, - отметил Рябов.

Со среды усилится влияние атмосферных фронтов малой активности и влажных неустойчивых масс воздуха. Это приведет среди прочего к дневным кратковременным дождям.

- Температура ночью от +11 до +17 градусов. Днем в среду от +19 до +24, - озвучил прогноз Дмитрий Рябов.

По предварительному прогнозу, погода в четверг и пятницу будет сходной из-за неустойчивых влажных воздушных масс. Не обойдется без кратковременных дождей.

- Ночью от +12 до +17 градусов. Днем в четверг и в пятницу +25 - +29, - сказал Рябов.

На первые выходные второго летнего месяца, 6 и 7 июля, Беларусь ожидает более теплые воздушные массы. Речь в связи с этим о переменной облачности, местами - дожди и грозы.

- Ночью от +10 до +15 градусов, в середине дня в субботу +25 - +30, в воскресенье +29 - +32, отметил Рябов.

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