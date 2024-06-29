Историки поспорили о распаде России 29.06.2024, 22:55

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Напряжение внутри РФ растет.

Коллапс в виде распада России может быть сладкой иллюзией. Даже сама вероятность общественных движений в России – очень незначительна, говорит LIGA.net украинский историк Ярослав Грицак.

Во-первых, Россия – монокультурная. Российская культура имеет там доминирующее положение, другие презираются. Это создает уникальные условия для сохранения монолитности.

«Россия закатана под бульдозер российской культуры. И это может быть самая большая загадка – как россиянам удалось кристаллизоваться в такое монолитное государство. Даже успешным империям – британской или французской – этого не удалось», – констатирует Грицак.

Путин также удачно уничтожил региональные элиты и превратил в один народ разнообразные этнические группы, возможно, за исключением Татарстана. Там до последнего времени большинство элиты было татастарстанским, и она специально заботилась о том, чтобы не допускать чужих к власти. Возможно, частично это также можно сказать о Чечне, но Рамзан Кадыров – точно не представитель национальной элиты, – говорит украинский историк.

Чтобы империи распадались, должны быть субъекты.

В 1991 году, когда распался СССР, были республики – особенно из региона Балтии и Кавказа – где местная элита была готова взять власть. Даже в Украине до прихода Леонида Кравчука коммунисты были национально ориентированы, не говоря уже о руховцах и Вячеславе Черноволе. «Я не вижу этого в России», – констатирует Грицак.

«Для меня будущее России после Путина – это большое угрожающее неизвестное, – говорит он. – Как-то Ходорковский (экс-глава бывшей российской нефтяной компании ЮКОС, оппонировавший режиму Путина. – Ред.) рассказал мне самый короткий анекдот: «Будущее России».

Однако напряжение внутри России растет, считает Януш Бугайски. Коренное население в регионах, богатых природными ресурсами, все больше возмущается, что Москва их просто использует: «Они даже не имеют газа там, где добывается много газа. Они отдают все в национальный и федеральный бюджеты. Из-за войны это становится еще хуже».

В 14 из так называемых автономных республик большинство населения – коренное. В Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере растет региональная идентичность, говорит он.

«Поскольку нерусские этносы считают гражданами второго сорта. Их используют как пушечное мясо в войне на Украине. Они работают гастарбайтерами за копейки. Страдают от дискриминации. Их языки вытесняются русским», – добавляет историк.

Все это в комплексе может повлечь за собой общественные беспорядки, но в долгосрочной перспективе, убежден Мартин Шульце Вессель: «Такая политика Кремля не соответствует интересам национальных меньшинств и создает напряжение в РФ. На некоторое время это напряжение могут подавить, но оно точно продолжит существовать и может вызвать там общественные волнения. Это будет вызовом для российского государства.

Осенью 2022 года, когда Кремль объявил массовую мобилизацию, президент Владимир Зеленский обратился к Кавказу, Сибири и коренным народам РФ и призвал их сопротивляться: «Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и какой-либо другой народ, оказавшийся под русским флагом».

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