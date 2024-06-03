В Беларуси надувается кредитный пузырь 3.06.2024, 8:16

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Еще один скрытый риск для белорусской экономики.

Прибыль белорусских предприятий падает, доля компаний, которые работают без собственных оборотных средств, выросла на четверть. Чиновники, кажется, нашли выход, пишет сайт («Белорусы и рынок»https://belmarket.by/news/news-56868.html).

За первый квартал прибыли в экономике упали на 12%, а убыток вырос в полтора раза. Но проблема не только в том, что в целом по экономике разница между прибылями и убытками сокращается не в лучшую сторону. Проблема в том, что растет количество предприятий, у которых нет оборотных средств.

За первый квартал количество таких предприятий увеличилась на четверть. По состоянию на начало апреля без оборотных средств работали полторы тысячи белорусских компаний. Без оборотных средств оставались больше 300 промышленных предприятий, 40% девелоперских компаний и 34% ритейла.

То есть, у этих предприятий денег не было не то что на инвестиции или развитие, денег не хватало даже на текущую хозяйственную деятельность. Скажем, чтобы платить зарплаты или расплачиваться с поставщиками.

В нормальных экономических обстоятельствах предприятие без оборотных средств долго функционировать не может. Ему надо либо умерить амбиции, то есть сократить расходы вместе с сокращением производства, либо признать себя банкротом со всеми вытекающими из этого последствиями.

Но белорусское правительство эти последствия позволит себе не может. У белорусского правительства каждый завод на счету. Потому что у него есть свои планы. И эти планы сами себя не выполнят. Поэтому предприятия должны производить больше, даже если на это производство у них не хватает денег. И даже если от производства им нет никакой радости, одни убытки.

А проблему нехватки оборотных средств они решают незамысловатым способом: дают денег тем, кому денег не хватает. Правда, дают не напрямую. Опыт многочисленных девальваций белорусские власти все-таки чему-то научил. Поэтому они стимулируют банки, чтобы уже банки стимулировали экономику.

За четыре месяца этого года объем кредитов, которые взяли белорусские компании, вырос на 40%. Причем за апрель он увеличился в полтора раза по сравнению с мартом. Общий долг компаний перед банками на 1 мая составил 54 млрд рублей.

И это, похоже, не предел. По крайней мере, судя по планам властей и банков. За последнюю неделю Минфин и три крупных белорусских банка начали размещение долговых облигаций на внутреннем рынке на общую сумму больше чем в полмиллиарда долларов.

Из них государственный Банк развития хочет одолжить 1,2 млрд рублей. Причем по фантастически низкой ставке – 1% годовых. По удивительному совпадению, правительство 30 мая увеличило план финансирования экономики Банком развития на 1,15 млрд рублей. То есть, из тех денег, которые банк собирается занять, 50 млн пойдут ему на операционные расходы, а остальное — на финансирование государственных программ.

Только проблема в том, что если начинаешь давать деньги на поддержание штанов, а не на развитие, будь готов к тому, что давать деньги придется постоянно. И в итоге новые кредиты предприятия тратят на то, чтобы отдавать старые долги. За первый квартал расходы на выплаты по займам увеличились на 25%.

Так что, похоже, в дополнение к уже имеющимся скрытым проблемам, растущему инфляционному навесу, падению прибылей и доходов от экспорта, появляется новая. В белорусской экономике надувается кредитный пузырь.