Выдавить имперца Владимир Фесенко

3.06.2024, 13:25

2,928

Владимир Фесенко

Россию надо менять.

YouTube-дискуссия между Портниковым и Латыниной вызвала огромный резонанс в украинском информационном поле. В информационной среде обитания российской оппозиции я такой обостренной реакции, кстати, не заметил. И это само по себе диагноз.

Российским оппозиционерам поддерживать уже откровенно великодержавный, имперский шовинизм и антиукраинскость Латыниной неудобно и с этической, и с политической точки зрения. А осуждать не хочется, потому что многие представители российской оппозиции думают примерно также как Латынина, только в несколько более смягченной и политкорректной форме. Это не означает, что абсолютно все русские завзятые имперцы, и на всей российской оппозиции надо поставить жирный крест. Нет, это не так. С ними надо работать, в том числе и так, как это сделал Портников, потому что Россия географически находится рядом с нами и никуда не денется.

И эту Россию нам надо менять вместе с русскими, которые хотят это сделать. И «хорошим русским», и отчасти хорошим, или просто ситуативно хорошим, надо помогать выдавливать из себя не только раба (как это советовал делать Антон Павлович Чехов), но и высокомерного имперца. Сами они не очень готовы к такой работе. Поэтому им надо помогать в решении этой нелегкой задачи. Чем и полезны такие дискуссии в российском информационном сегменте. Именно поэтому я пишу этот текст на русском языке. Хотя для этого есть и другие причины.

Я с удовольствием посмотрел дискуссию между Портниковым и Латыниной и, как и большинство украинцев, аплодировал Виталию. Его победа в этой дискуссии стала бальзамом (это я цитирую, то, что пишут в социальных сетях) для украинской души, израненной нынешней войной и давним, традиционным российским высокомерием по отношению к украинцам. Это как моральная сатисфакция на фоне сложной военной и политической ситуации.

Но не менее интересна и показательна для меня и реакция украинцев на эту дискуссию. В этой реакции я обращу внимание на два взаимосвязанных момента:

почти полное отсутствия внимания к феномену гражданской идентичности украинцев;

позиция критиков Портникова внутри Украины.

Абсолютное большинство украинских комментаторов дискуссии между Портниковым и Латыниной акцентировали внимание на этнической составляющей украинской идентичности – приверженности украинскому языку и украинской культурной традиции. Действительно, «українська мова», украинская культурная традиция, а также своя особая историческая память – это ядро и фундамент национальной идентичности, это то, что нас прежде всего отличает от русских. Но современная украинская идентичность не сводится только к этнической идентичности.

Это также и гражданская украинская идентичность – осознание именно Украины своей Родиной, своим родным домом, признание и отстаивание независимости Украины, даже если ты говоришь на русском языке, имеешь одновременно крымско-татарскую, армянскую, азербайджанскую или еврейскую этническую (этнокультурную) идентичность. Важной составляющей гражданской украинской идентичности является стремление к тому, чтобы Украина развивалась как свободное, демократическое государство, а не как самодержавная Россия, которая гнобит и своих соседей и своих граждан (точнее, подданных).

В своем наиболее полном выражении современная украинская идентичность соединяет оба начала – и этническую и гражданскую идентичность. Кстати, наилучшим примером этому является сам Виталий Портников, этнический еврей, осознающий себя украинцем и активно отстаивающий независимость Украины, ее самостоятельный путь развития.

Как это не парадоксально, но критики Портникова внутри Украины, по сути, также абсолютизируют этническую составляющую украинской идентичности, однако относясь к ней скорее критично. Но поскольку критика этнической украинской идентичности в условиях войны с Россией выглядела бы не очень патриотично, для опровержения позиции Портникова выбираются различные эвфемизмы. Эта группа комментаторов внешне и против Латыниной и против Портникова одновременно.

Портникова они упрекают в том, что он, якобы, культивирует образ Украины как постоянной жертвы, лишает ее полноценной субъектности. На самом деле это очень сильное и некорректное упрощение позиции Виталия. И это прием, который против Виталия безуспешно пыталась использовать и Латынина. Еще один показательный аргумент критиков Портникова – отсутствие претензии на величие Украины. Мол, зачем критиковать империи, надо самим претендовать на статус великой державы (империи).

Собственно, проблема не в их аргументах, а в самой социокультурной противоречивости этой группы. Именно это меня интересует более всего. Эту группу представляют преимущественно русскоязычные украинцы. Многие из них очень известны и медийно раскручены. Очень условно эту группу можно назвать «Арестович и компания» («Арестович и его друзья»). Символом этой группы я назвал Арестовича только потому, что он пытается сейчас публично выступить в роли оппонента Портникова. И он, конечно, один из самых известных представителей этой группы.

В чем главная особенность этой социокультурной группы? Отвечая, на этот вопрос, я, естественно, выскажу свое предположение, свое субъективное мнение. На мой взгляд, люди, представляющие эту группу, имеют скрытый внутренний конфликт украинской идентичности. Они не «ватники», как многие думают, и не настроены пророссийски. Напротив, большинство из них настроены крайне враждебно к путинской России, многие активно помогают нашим военным, а некоторые и сами воюют (или воевали) против России. Эти люди родились и выросли в Украине, либо большая часть их жизни прошла в Украине. Они считают себя украинцами, и у них, как правило, проявлена (хотя и по-разному) украинская гражданская идентичность. Но при этом у них отсутствует (или слабо выражена) этнокультурная составляющая украинской идентичности.

Более того, их явно раздражает этническая украинская идентичность. Отсюда и тезисы о второсортности, «местечковости», не-субъектности украинскости. Да и призывы к претензии на великодержавный (имперский) статус Украины латентно связаны с наднациональным характером империй. Им не очень комфортно в украинской Украине. Хочется чего-то другого, какой-то идеальной новой «Республики». По косвенным признакам можно предположить, что эта новая «Республика» должна иметь вненациональный или наднациональный (имперский) характер. Но вряд ли такой проект имеет перспективу в современной Украине. Его просто не примет преобладающая часть украинского общества.

Тем не менее, люди с внутренним конфликтом украинской идентичности – это часть нашего общества. Их не надо отталкивать, и тем более объявлять врагами. С ними надо дискутировать, работать, активно вовлекать в совместные проекты. Нас объединяет сопротивление общему врагу и стремление к успешному развитию нашей страны.

Феномен внутреннего конфликта украинской идентичности у части наших сограждан, а также различий в формах и уровне проявлений украинской идентичности имеет объективный характер. Это наследие и советской эпохи, и многовекового пребывания большей части Украины в составе Российской империи. Из этой проблемы ни в коем случае нельзя делать повод для внутреннего конфликта, особенно в условиях войны против российского нашествия. Именно российско-украинская война побудила большинство русскоязычных украинцев осознать свою украинскую идентичность. По своей форме это гражданская идентичность. Именно на этой форме украинской идентичности надо делать акцент сейчас, поскольку она является объединяющим фактором.

Укрепление, усиление украинской идентичности наших сограждан – это одна из доминирующих тенденций в развитии украинского общества с 2014 года. Сопротивление российскому вторжению придало новый мощный импульс этому процессу. Однако, как свидетельствует исторический опыт многих стран, формирование нации – это не стихийный, а целенаправленный процесс, ведущую роль в котором играет национальное государство. И для того, чтобы формирование современной украинской идентичности происходило наиболее полноценно, надо не противопоставлять гражданскую и этнокультурную украинскую идентичность, а органично их сочетать.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»