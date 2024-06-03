Названа специя, которая помогает снизить уровень сахара в крови 1 3.06.2024, 15:30

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Положительные свойства доказаны учеными.

Польза специй не ограничивается улучшением вкуса еды. Они также обладают настоящими оздоровительными свойствами. И когда дело доходит до снижения уровня сахара в крови и повышения резистентности к инсулину, список возглавляет имбирь, пишет eatingwell.com.

По словам доктора Канчан Койя, имбирь содержит мощные полифенолы, такие как гингерол, которые борются с воспалениями, что может косвенно помочь сбалансировать уровень сахара в крови.

«Воспаление связано с резистентностью к инсулину и плохим контролем уровня сахара в крови. Следовательно, балансирование воспаления с помощью таких специй, как имбирь, может оказать благотворное влияние на уровень сахара в крови», - отметила она.

Как показал обзор и метаанализ, опубликованный в журнале Nutrients в 2024 году, имбирь натощак значительно снижает уровень сахара в крови и уровень инсулина.

«Некоторые исследования показывают, что имбирь может положительно влиять на уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину и замедляя переваривание углеводов, что приводит к меньшему скачку сахара в крови после еды», - отметила дипломированный диетолог Колетт Мико.

По данным метаанализа исследований, опубликованного в журнале Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine в 2018 году, имбирь может ингибировать ферменты, которые играют роль в переваривании и всасывании углеводов, а также влиять на пути, связанные с метаболизмом глюкозы, и защищать бета-углеводы.

И не только этими преимуществами для здоровья обладает имбирь.

«Многие люди, страдающие предиабетом и диабетом, подвергаются высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, и было доказано, что имбирь положительно влияет на уровень холестерина», - добавила доктор Мико.