В Польше за связи со спецслужбами Беларуси и РФ задержали 18 человек 3.06.2024, 17:17

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За последние полгода.

С декабря 2023 года польские власти задержали 18 человек по подозрению в работе на спецслужбы Беларуси и России. Об этом заявил министр внутренних дел и Польши Томаш Семоняк, которого цитирует издание Dziennik Gazeta Prawna.

«Благодаря очень эффективным действиями Агентства внутренней безопасности и полиции десять лиц арестованы по обвинениям, касающихся планирования и попыток совершения актов диверсий. Если говорить об общем числе всех арестованных с декабря прошлого года в связи действиями российских и белорусских служб, то их 18», — сказал польский чиновник.

Как писал сайт Charter97.org, к поджогам в торговых центрах Польши причастен зять белорусского дипломата.