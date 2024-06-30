В Беларуси сократилось количество работников промышленности
- 30.06.2024, 2:22
Проблему признают даже власти.
На 4,5 тысячи человек сократилось количество занятых в промышленной сфере Беларуси в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
Согласно данным Белстата, в 2023 году в сфере промышленности в Беларуси были заняты 893 тысячи человек, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 897,5 тысяч.
При этом количество промышленных организаций за год увеличилось на 213 и достигло 16 285.
За год объем промышленного производства увеличился на 17,6 млрд рублей и достиг в 2023 году 187,8 млрд рублей.
Доля сектора промышленности в ВВП в 2023 году составила 27,5% — это на 0,8% меньше, чем годом ранее.