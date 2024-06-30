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В Беларуси сократилось количество работников промышленности

  • 30.06.2024, 2:22
В Беларуси сократилось количество работников промышленности

Проблему признают даже власти.

На 4,5 тысячи человек сократилось количество занятых в промышленной сфере Беларуси в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Согласно данным Белстата, в 2023 году в сфере промышленности в Беларуси были заняты 893 тысячи человек, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 897,5 тысяч. 

При этом количество промышленных организаций за год увеличилось на 213 и достигло 16 285. 

За год объем промышленного производства увеличился на 17,6 млрд рублей и достиг в 2023 году 187,8 млрд рублей.

Доля сектора промышленности в ВВП в 2023 году составила 27,5% — это на 0,8% меньше, чем годом ранее. 

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