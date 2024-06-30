В Белграде мужчина напал на охранника израильского посольства c арбалетом 30.06.2024, 3:55

Нападавшего застрелили.

В субботу, 29 июня, мужчина с арбалетом напал на полицейского у посольства Израиля в столице Сербии Белграде. В ответ охранник диппредставительства открыл огонь, сообщает The Time of Israel со ссылкой на сербские СМИ.

34-летний офицер полиции Сербии был ранен в шею стрелой, выпущенной из арбалета. Он успел выстрелить в ответ, убив нападавшего.

Заместитель министра внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что полицейский в сознании и находится в больнице, а по факту нападения ведется расследование. Власти квалифицировали произошедшее как теракт, направленный как против Сербии, так и против сотрудников жандармерии. По предварительным данным, один человек был арестован в связи с произошедшим.

Посольство Израиля в сербской столице в субботу не работало, во время нападения сотрудников на рабочих местах не было.

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