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Свитан: У россиян начнутся проблемы после поражения этого объекта в Крыму

  • 30.06.2024, 4:55
Свитан: У россиян начнутся проблемы после поражения этого объекта в Крыму

Как минимум — с выполнением ряда задач.

Недавно Силы обороны Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму российский Центр космического слежения и связи. Именно он помогал врагу наводить ракеты.

«Есть вероятность, что у россиян будут как минимум проблемы с выполнением некоторых задач», – заметил в эфире «24 канала» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Отмечается, что 29 июня в оккупированном Крыму снова было неспокойно. Громко было, в частности в Балаклаве, на мысе Тарханкут, в Сакском районе, а также в Севастополе. Российские захватчики заявляли о работе ПВО. В то же время украинские Силы обороны официально о поражении каких-то объектов на полуострове не сообщали.

23 июня в оккупированном Крыму произошел «хлопок». Сообщалось о поражении Центра космического слежения и связи россиян.

В СМИ публиковали спутниковые снимки центра после атаки. Отмечалось, что там находились системы спутникового наблюдения и сбора информации «Лиана», в которую входят спутники «Лотос» и «Пион-НКС».

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