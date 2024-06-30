Свитан: У россиян начнутся проблемы после поражения этого объекта в Крыму
- 30.06.2024, 4:55
Как минимум — с выполнением ряда задач.
Недавно Силы обороны Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму российский Центр космического слежения и связи. Именно он помогал врагу наводить ракеты.
«Есть вероятность, что у россиян будут как минимум проблемы с выполнением некоторых задач», – заметил в эфире «24 канала» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Отмечается, что 29 июня в оккупированном Крыму снова было неспокойно. Громко было, в частности в Балаклаве, на мысе Тарханкут, в Сакском районе, а также в Севастополе. Российские захватчики заявляли о работе ПВО. В то же время украинские Силы обороны официально о поражении каких-то объектов на полуострове не сообщали.
23 июня в оккупированном Крыму произошел «хлопок». Сообщалось о поражении Центра космического слежения и связи россиян.
В СМИ публиковали спутниковые снимки центра после атаки. Отмечалось, что там находились системы спутникового наблюдения и сбора информации «Лиана», в которую входят спутники «Лотос» и «Пион-НКС».