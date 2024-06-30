Глава МИД Австрии резко ответил депутату пророссийской партии 30.06.2024, 5:59

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Александр Шалленберг

Вена продолжит поддерживать Украину.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал позицию правопопулистской пророссийской Австрийской партии свободы, которая выступила против поддержки Веной Украины.

Об этом глава австрийского внешнеполитического ведомства заявил во время выступления в верхней палате парламента Австрии, его цитирует «Укринформ».

Шалленберг отреагировал на речь депутата от Австрийской партии свободыМаркуса Ляйнфельнера, который выступил с критикой правительства Австрии за поддержку Украины и обвинил власти в нарушении нейтралитета.

Депутат, в частности, обвинил федеральное правительство в том, что оно стало на сторону «воюющей стороны» Украины и финансирует «режим Зеленского», а также раскритиковал санкции ЕС против России.

«Австрийское федеральное правительство заняло очень четкую внешнеполитическую линию в каждом из этих случаев и будет продолжать ее придерживаться, в отличие от некоторых партий, которые не знают: «Я в зале или не в зале, когда выступает президент Украины Зеленский?», – сказал Шалленберг.

Он также спросил Ляйнфельнера, будет ли его партия сохранять нейтралитет, когда на саму Австрию нападут.

«Нам нужны системы, в которых одно государство считает, что только потому, что оно больше и имеет ядерное оружие, оно может забрать все, что хочет, у своего соседа? Будете ли вы и тогда, уважаемая Австрийская партия свободы, сохранять нейтралитет, когда на нас нападут? Или вы тогда скажете: Ах, теперь мы должны сохранять нейтралитет?», – спросил Шалленберг.

Он подчеркнул, что Австрия должна занимать «четкую линию поведения» и придерживаться «активной политики ценностей и нейтралитета».

«Просто чтобы еще раз прояснить: если кто-то не может отличить в Украине жертву от преступника, и делает подмену понятий и называет саму Украину воюющей стороной, то я считаю это достаточно авантюрным. Ведь о чем мы говорим? Не столько об Украине, сколько об этом факте: планета, на которой кто-то просто говорит – я хочу захватить моего соседа сейчас, потому что я отрицаю его право на существование, и я просто отберу его часть, потому что она мне подходит... Это – планета, которая является очень опасной для нас», – подчеркнул австрийский министр.

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