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Самый большой удар с 2022 года: РФ сбросила бомбы на Дергачи под Харьковом

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  • 30.06.2024, 8:19
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Самый большой удар с 2022 года: РФ сбросила бомбы на Дергачи под Харьковом

Всего на город было сброшено четыре авиабомбы.

Российская армия днем 29 июня нанесла самый большой с начала полномасштабного вторжения удар по Дергачам в Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Всего на город было сброшено четыре авиабомбы, предварительно УМПБ Д-30. Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 75 лет, их госпитализировали. Кроме них, 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. В ходе бомбежки пострадали домашние животные.

Повреждены по меньшей мере три пятиэтажки, два двухэтажных и 20 частных домов, хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили, а также гражданское предприятие. Частично разрушены линии электропередач.

Все профильные службы и волонтеры Дергачевского гуманитарного центра устраняют последствия российских обстрелов.

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