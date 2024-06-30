Пионтковский: Путин фактически признал свое поражение 3 30.06.2024, 8:24

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Глава Кремля выдвинул смехотворный ультиматум.

Ультиматум Путина, который он объявил накануне саммита мира в Швейцарии, фактически является признанием поражения, ведь его планы по Украине провалились.

Такое мнение высказал политолог Андрей Пионтковский в эфире «Эспрессо».

«Ультиматум Путина — беспрецедентное в истории мировых войн и мировой истории предложение — отдайте мне еще и те территории, которые я не смог у вас захватить, тогда я готов к перемирию. Никто это серьезно не будет рассматривать, никто не примет. Но посмотрите на этот ультиматум с другой стороны, глазами путинского патриотического быдла, которое его поддерживает, – это отступление», – пояснил политолог.

Он напомнил, что Путин начал войну ультиматумом 30 странам НАТО.

«Угрожая уничтожением, сказал им в день объявления войны, что если вы только решитесь помогать украинцам, мешать мне крушить Украину, вас ждут такие катастрофы, которых вы не знали на протяжении вашей тысячелетней истории. То есть угрожал ядерным оружием. Теперь уже понятно, что это пустая угроза, Запад ее не боится», – добавил Пионтковский.

По его мнению, сейчас Путина больше беспокоит, как удержаться у власти в России. И для этого он будет прилагать все усилия.

«Путин сейчас занят другим вопросом. Да, он хотел стать властелином Вселенной, он был уверен, что Киев за 7 дней и что Запад отступит чуть ли не в Ла-Манш. Но теперь он занят другим — ему нужно остаться у власти в стране, что потерпела поражение. Потому что даже его ультиматум, наглый и смехотворный, – это признание поражения его планов войны, которую он объявил 24 февраля», – добавил политолог.

Пионтковский также уверен, что кремлевский диктатор попытается переложить вину за поражение в войне на армейское командование. Именно об этом свидетельствует масштабная кампания по борьбе с коррупцией в российском Минобороны.

«А как это сделать? Заключить какое-то соглашение, которое оставит у него в руках большую часть территории Украины. Так что он и надеется продать своему народу – своему населению и своим сторонникам – это решение как почетную ничью», – отметил политолог. По его словам, Путин, вероятно, будет объяснять, что ему не удалось «осуществить нашу величественную цель» из-за того, что армия состоит из воров и предателей. И виновный для этого уже найден.

«Вся его борьба с коррупцией – это попытка обвинить армию в провале плана захвата Украины. Всем известно, что Тимур Иванов был кошельком Шойгу, а сам Шойгу был кошельком Путина. И все эти миллиарды уходили в карманы путинской группировки. Поэтому это смешно, что он вдруг узнал, что в армии коррупция», – заметил политолог.

Пионтковский объяснил, что Путин готовит два шага. Первый – «вырвать» соглашение о почетной ничьей и «продать» это населению. Второй – обвинить в провале захвата Украины и Европы коррумпированных генералов.

Напомним, 14 июня Владимир Путин выдвинул циничные условия прекращения огня в Украине. В частности, кремлевский диктатор требует «полного вывода» Сил обороны с территории четырех областей Украины и отказ от вступления в НАТО.

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