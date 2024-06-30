Хозяева чемпионата Европы по футболу вышли в четвертьфинал 2 30.06.2024, 8:55

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Матч прерывали из-за грозы.

Сборная Германии играла в 1/8 финала с датчанами и победила — 2:0, сообщает uefa.com.

Бундестим в первую четверть часа имела несколько неплохих моментов открыть счет. Однажды даже забила, но судья отменил гол из-за нарушения правил. Потом датчане немного выровняли игру и сами провели пару хороших атак. Например, на 31-й минуте они получили шанс отличиться после штрафного из выгодной позиции, однако Кристиан Эриксен попал в стенку.

А на 35-й произошел редкий для футбола случай — в Дортмунде приостановили игру из-за грозы и сильного дождя c градом. Матч возобновился через 25 минут.

Под занавес первого тайма датчанам удалась очень быстрая контратака, и лишь своевременный выход из ворот Мануэля Нойера уберег немцев от гола.

После перерыва Йоаким Андерсен пробил-таки Нойера, но видеоповтор зафиксировал офсайд. А буквально в следующей атаке датчане получили в свои ворота пенальти за игру рукой — Кай Хавертц реализовал 11-метровый.

Хавертц через шесть минут мог и оформить дубль, убежав от двух защитников. Нападающий технично перебросил мяч через вратаря, но чуть промахнулся. А вот его партнер был точен — Джамал Мусиала воспользовался тем, что голкипер не вышел на перехват после длинной передачи, и поразил дальний угол. Игра была сделана.

Напомним, в первом матче 1/8 финала итальянцы уступили швейцарцам — 0:2.

Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала

29 июня. Германия — Дания — 2:0 (Хавертц, 53, с пенальти, Мусиала, 68).

В оставшихся матчах 1/8 финала сыграют: 30 июня. Англия — Словакия (19.00), Испания — Грузия (22.00). 1 июля. Франция — Бельгия (19.00), Португалия — Словения (22.00). 2 июля. Румыния — Нидерланды (19.00), Австрия — Турция (22.00).

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