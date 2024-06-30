В Беларуси вводят новшества для водителей, пенсионеров и семей с детьми 1 30.06.2024, 8:59

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В июле произойдут важные изменения.

С 1 июля Минздрав введет изменения по стоматологичиским услугам, чтобы сбить на них цены. Со следующего месяца некоторые бюджетники получат прибавку к зарплатам. С июля чиновники также урежут соцпакет, который ранее гарантировали населению, а также введут новшества по похоронам.

«Зеркало» составило подробку изменений июля, которые могут сказаться на толщине кошельков беларусов.

Новшество для водителей

С 1 июля в Беларуси введут очередные изменения по утильсбору на автомобили, которые будут ввозить из стран Евразийского экономического союза. Это Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Изменения предусмотрены постановлением правительства. Также со следующего месяца заработает еще одно новшество по утильсбору на авто из-за границы.

Ранее в Беларуси в марте этого года повысили ставки утильсбора на авто из-за границы. Тогда этот рост не затронул авто с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С июля правительство вводят новшества по утильсбору на машины из ЕАЭС, которые выпустили меньше чем год назад. Как поясняют в Государственном таможенном комитете, определять ставку утильсбора по авто из ЕАЭС будут по заключению независимой оценки.

Изменение по больничным

С 1 июля в Беларуси введут сразу несколько изменений по больничным. Изначально их планировали ввести с начала нынешнего года, но затем перенесли. Среди прочего появится новшество по минимальному размеру больничных, он будет рассчитываться из размера минимальной зарплаты. Сейчас он привязан к бюджету прожиточного минимума в среднем на душу населения и составляет 50% от этого показателя (сейчас это 209,37 рубля).

Также чиновники увеличат размер больничных для тех, кто работает больше десяти лет. Для них больничный с первого дня болезни будет оплачиваться на уровне 100% утраченного заработка. Для работников со стажем меньше десяти лет больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 80% утраченного заработка. Сейчас пособие по временной нетрудоспособности первые 12 дней возмещает 80% утраченного заработка, остальные дни болезни — 100%.

Также чиновники изменили период, который берется для расчета больничного. Если сейчас учитывают шесть месяцев работы, то с июля 2024 года хотят поднять эту планку до 18 месяцев. Но из этого периода исключают простои и отпуска за свой счет по инициативе нанимателя, а также время временной нетрудоспособности и получения других социальных выплат.

С июля 2024 года больничные будут назначать только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей.

Выплата пенсий и пособий на детей по-новому

С 1 июля многих беларусов переведут на получение пенсий и пособий на детей через банки. Это затрагивает жителей Минска, а также городов областного подчинения и райцентров. Возможность делать это через почту, как сейчас, оставят только для некоторых категорий населения. Ранее соцслужбы предупреждали, что тем, кто к июлю не откроет специальные счета в банка, временно перестанут выдавать пенсии.

25 июня в Минтруда заявили, что «те, кто по каким-либо причинам не смог открыть базовый счет в банке, без соцвыплат не останутся». «Каждый такой случай рассматривается индивидуально. Все положенные выплаты дойдут до своих получателей обязательно», — отметили в ведомстве, но не уточнили, как конкретно намерены выплачивать деньги людям.

Урежут соцпакет

С 1 июля в Беларуси урежут соцпакет, который государство ранее гарантировало населению. К примеру, попасть в дома-интернаты может стать сложнее, урежут список тех, кто может претендовать на соцобслуживание.

Со следующего месяца также появится лицензирование для частников, которые оказывают социальные услуги с проживанием пожилым и инвалидам. Они должны будут получить лицензию от местных властей до 1 октября этого года. Ранее подобное лицензирование ввели для школ, из-за чего закрылись многие частные.

Будут хоронить по-новому (и вырастет пособие на погребение)

С 1 июля в Беларуси введут изменение по похоронам. Одно из них — в гарантированном государством списке бесплатных услуг по погребению прописали, что крест можно выбрать не только деревянный, как сейчас, но при желании и металлический. Также чиновники ввели изменения в отношении подзахоронений в существующие могилы.

Еще одно изменение — в число тех, кто может взять на себя организацию погребения, включили госучреждения стационарного соцобслуживания. Речь в том числе о домах-интернатах для престарелых и людей с инвалидностью, психоневрологических домах-интернатах.

Соцслужбы смогут заниматься похоронами тех, кто умрет в таких учреждениях и у кого нет тех, кто может взяться за погребение. Сейчас в подобных случаях похоронами занимаются специальные организации и ИП, у которых есть разрешение на оказание таких услуг.

Напомним, в июне вырастет размер пособия на погребение — до 2219,2 рубля. Это на 36,7 рубля больше, чем в июне. Повышение пособия произойдет из-за роста средней зарплаты по стране.

Прибавка некоторым бюджетникам

С 1 июля среди увеличат надбавки за работы в соцобслуживании. Среди прочего их повысят соцработникам, сиделкам, младшим медсестрам по уходу за больными, няням, санитаркам, сестрам-хозяйкам, поварам — с 90 до 115%, уборщикам, дворникам — с 45 до 70%. «Ежемесячное увеличение заработной платы для этих работников составит порядка 63 рублей», — прогнозируют в Минтруда.

Изменения по стоматологии

Минздрав с 1 июля введет очередные новшества по платному лечению зубов. Они затронут как государственные, так и частные медучреждения. Так, ведомство установило нормы времени и расхода материалов на платные стоматологические услуги. Это затронет ИП и компании всех форм собственности — как государственные, так и частные. В ведомстве рассчитывают, что изменения «будут способствовать снижению стоимости платных стоматологических услуг».

Напомним, ранее чиновники уменьшили тарифы на лечение зубов, а цены все равно продолжили расти.

Реформы на рекламном рынке

С 12 июля в Беларуси изменится рекламное законодательство. Новшества затронут блогеров и просто активных пользователей соцсетей. Согласно им, нужно будет вносить в реестр информацию обо всех, кто размещает рекламу в любой форме с помощью любых средств в интернете (даже если они не являются СМИ и не зарегистрированы как сетевые издания). Людям, которые планируют зарабатывать на блоге, давая рекламу, надо будет зарегистрироваться в реестре. Кстати, некоторые блогеры в нем уже есть.

Причем рекламой с точки зрения законодательства могут выглядеть и действия, у которых нет цели что-то продать или заработать.

Новшество для срочников

C 1 июля уволенным срочникам, заболевшим на службе, будут назначать пособия по новым правилам.

Перенесенное изменение для предпринимателей

С 1 июля все индивидуальные предприниматели должны были в обязательном порядке представлять налоговые декларации в электронном формате. Сейчас такая обязанность предусмотрена для ИП, которые платят налог на добавленную стоимость.

Однако в начале июня в Министерстве по налогам и сборам заявили, что это требование перенесут (при этом не уточнялось, на какое число).

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