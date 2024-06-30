Путину придется заплатить
- 30.06.2024, 9:09
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У главы Кремля были в КНДР две цели.
Династия Кимов постоянно торгует северными корейцами как своими рабами.
В ходе поездки в КНДР российский президент Владимир Путин мог предложить Ким Чен Ыну спровоцировать конфликт с Южной Кореей, а также отправить северных корейцев на оккупированную территорию Украины. За согласие на оба предложения хозяину Кремля придется чем-нибудь заплатить.
Такое мнение высказал политический обозреватель и журналист Виталий Портников в эфире телеканала «Еспресо».
«Совершенно допускаю, что Путин мог ездить в Северную Корею с двумя целями. Первая цель — спровоцировать Ким Чен Ына на какую-то войну с Южной Кореей, может, гибридную, но с постоянным поддержанием напряженности. Это абсолютно реальная вещь», — предположил он.
Второй целью этого визита, по мнению журналиста, могло быть желание Путина достичь договоренности о том, чтобы часть северокорейских военных попала на оккупированную территорию Украины.
«Вся эта династия Кимов постоянно торгует северными корейцами как своими рабами, которых все время куда-то присылают работать. По большому счету эти военные, которые будут отправлены в Украину, если это вообще произойдет, их никто не будет спрашивать. Но Ким Чен Ын за это может получить деньги от России», — заметил Портников.
По его словам, в путинско-кимовских переговорах был важен именно такой сюжет: войска за деньги и, возможно, конфликт с Южной Кореей за деньги.
«Путин за все это собирается платить. Возникает вопрос – чем? И это уже хороший вопрос», — размышлял журналист.