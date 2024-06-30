Налоговики рассказали о самом рекордном доходе за 2023 год в Беларуси 30.06.2024, 9:18

При этом ведомство не уточнило источник этого дохода.

Наибольшая сумма задекларированного физлицом дохода за 2023 год составила 64,9 млн рублей. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам в своих соцсетях.

При этом ведомство не уточняет источник этого дохода.

В МНС также сообщили, что наибольшая сумма предъявленного к уплате подоходного налога за 2023-ый составила 2,4 млн рублей. Напомним, ранее стало известно, что житель Витебской области задекларировал за прошлый год доход в 18,3 млн рублей. Ему выставили подоходный в 2,4 млн рублей. Как уточняли налоговики, этот доход был получен из-за границы. Другие подробности не сообщались.

Примечательно, что ранее налоговики сообщали, что самый рекордный подоходный, который был выставлен белорусам за 2023-й в размере 4,5 млн рублей. Это сбор с дивидендов, полученных из-за границы (это часть прибыли, которой компания делится с инвесторами, владеющими ее акциями).

Напомним, в этом году в Беларуси ввели повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Он составляет 25% вместо нынешних 13%. Так как изменение вступило в силу с 1 января, то платить по повышенной ставке подпадающие под него физлица будут с доходов, полученных в 2024 году. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

Фактически можно говорить о введении в Беларуси «налога на богатство». Получается, ежемесячный доход должен быть больше 16 667 рублей, чтобы попасть на повышенный налог.

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