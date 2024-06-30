Что произойдет с кишечником, если пить каждое утро кофе 30.06.2024, 9:40

Диетологи рассказали о влиянии напитка на пищеварительную систему человека.

Утренняя чашка кофе может не только сделать вас активными на целый день, но и дать толчок полезным микробам, которые живут в вашей пищеварительной системе. По результатам исследований, существуют доказательства того, что эспрессо может положительно влиять на микробиом (бактерии кишечника), благодаря чему улучшается общее состояние здоровья, пишет The Telegraph.

«Микробиом состоит из легионов видов «полезных бактерий», которые работают коллективно и индивидуально для улучшения нашего здоровья. Эти микробы все чаще оказываются полезными для нашего метаболического здоровья, контроля веса и психического здоровья. Кофе содержит несколько соединений, которые действуют как пребиотики, а это означает, что они питают пробиотические полезные бактерии, обеспечивая их питательными веществами, необходимыми для роста и функционирования», - объяснила зарегистрированный диетолог и практикующий врач функциональной медицины Никола Шубрук.

По ее словам, влияние кофе на микрофлору кишечника имеет двузначный характер. Во-первых, кофеин сам по себе работает как стимулятор, увеличивая количество полезных бактерий в кишечнике.

«Чем больше разнообразие в вашей пищеварительной системе, тем лучше», - подчеркнула Шубрук.

Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Nutrients, занималось изучением связи между кофеином, потреблением кофе и микробиомом толстой кишки. Результаты свидетельствуют о том, что богатство микробиома было выше у тех, кто регулярно пьёт кофе, у них увеличилось количество полезных типов алистерий и фекальных бактерий (считается, что они обладают профилактическим эффектом против фиброза печени и сердечно-сосудистых заболеваний), а также снизился уровень вредной кишечной палочки, которая вызывает проблемы с кишечником.

Также в кофе есть полезные вещества - полифенолы, то есть категория соединений, которые содержатся в растительных продуктах, таких как фрукты, овощи, зелень, специи, чай, темный шоколад и вино.

Кроме того, исследования показали, что кофеин полезен для кишечника, ведь стимулирует работу толстой кишки и приводит к регулярному опорожнению кишечника. Одно исследование 1990 года показало, что люди, которые пили кофе, как правило, испытывали потребность в туалете через 30 минут после выпитой чашки.

В то же время эксперты отмечают, что черный кофе является более полезным, чем капучино, латте и флэт-вайт.

«Доказано, что молоко препятствует усвоению полифенолов. Добавление тонны сливок или сахара превращает кофе в десерт. Сахар нанесет больше вреда уровню сахара в крови, чем пользы от кофе», - отметила микробиолог из Польского института биохимии и биофизики в Варшаве, которая разработала инструмент «здорового кофе» для компании Omni Calculator Юлия Копчинская.

Однако стоит помнить о содержании кофеина в вашем напитке.

«Хотя кофе полезен, не все могут усваивать его так же эффективно», - пояснила Шубрук.

Копчинская также согласилась с этим.

«Максимальное рекомендуемое количество кофеина - 400 мг в день. Все, что превышает 600 мг, связано с бессонницей и высоким кровяным давлением», - предупредила эксперт.

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