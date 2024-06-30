Увидел дебаты и убедился: Трамп не уступит Путину 4 Михаил Саакашвили

30.06.2024, 9:45

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Он его не любит и никогда не любил.

Я хорошо знаком с Дональдом Трампом, много раз с ним встречался, он меня публично очень хвалил.

Вчера я увидел дебаты и в очередной раз убедился: Трамп не уступит Путину. Он его не любит и, насколько я помню, никогда не любил.

При этом видно, что Трамп уважает Зеленского за его талант, а также за то, что Зеленский очень сдержанно себя вел во время слушаний по импичменту Трампа, связанному с Украиной.

У Украины будет все в порядке, как бы ни закончились выборы в США.

Михаил Саакашвили, Facebook

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