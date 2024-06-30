Увидел дебаты и убедился: Трамп не уступит Путину

Увидел дебаты и убедился: Трамп не уступит Путину4
- Михаил Саакашвили
- 30.06.2024, 9:45
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Он его не любит и никогда не любил.
Я хорошо знаком с Дональдом Трампом, много раз с ним встречался, он меня публично очень хвалил.
Вчера я увидел дебаты и в очередной раз убедился: Трамп не уступит Путину. Он его не любит и, насколько я помню, никогда не любил.
При этом видно, что Трамп уважает Зеленского за его талант, а также за то, что Зеленский очень сдержанно себя вел во время слушаний по импичменту Трампа, связанному с Украиной.
У Украины будет все в порядке, как бы ни закончились выборы в США.
Михаил Саакашвили, Facebook