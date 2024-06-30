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Израиль ответил на иранские угрозы «войны на уничтожение»

  • 30.06.2024, 9:50
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Израиль ответил на иранские угрозы «войны на уничтожение»

Глава министерства иностранных дел дал четкий ответ.

Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац отреагировал на предупреждение Ирана о том, что в случае военной операции ЦАХАЛ в Ливане против группировки «Хезболла» может начаться «война на уничтожение». Кац дал понять, что его страну не остановят такие угрозы. Об этом он 29 июня написал в соцсети X.

Кац подтвердил готовность применить военную силу против Ливана, если «Хезболла» и дальше будет обстреливать израильскую территорию.

«Сегодня Иран угрожает уничтожить Израиль, если Израиль сполна ответит на атаки «Хезболлы» из Ливана. Мой ответ Ирану четкий: если «Хезболла» не прекратит огонь и не выйдет из южного Ливана, мы будем действовать против нее со всей силой, пока не будет восстановлена безопасность и жители не смогут вернуться в свои дома», – написал глава МИД страны.

Он добавил, что «режим, который угрожает уничтожением, заслуживает уничтожения».

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