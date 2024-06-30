Алексей Протас о драфте брата: Испытал дежавю 30.06.2024, 9:58

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Алексей Протас

Оказаться в «Вашингтоне» со своим братом для белоруса невероятно.

Форвард «Вашингтона» Алексей Протас поделился с автором The Athletic Тариком Эль-Баширом, что он думает о драфте своего брата Ильи в «Кэпиталз» под общим 75-м номером. Диалог белоруса опубликовала «Трибуна» by.tribuna.com.

– Расскажи мне об Илье. На что похожа его игра?

– Я думаю, она похожа на мою. Он очень умный. Мне нравится, как он играет в стрессовых ситуациях. Например, когда в равной игре идет борьба, мне нравятся его решения.

Он проделал хорошую работу над своим катанием. Ему все еще предстоит большой путь, но я очень рад и горжусь тем, какую работу он провел в прошлом сезоне. Сейчас время для него продолжать в том же духе.

– Ты сидел рядом, когда «Кэпс» его выбрали. Что ты сказал ему?

– У меня было небольшое дежавю, когда я это услышал. Приятно быть задрафтованным любой командой. Но, конечно, хотелось оказаться в одной команде. Это невероятное чувство.

– Ты, наверное, сыграешь с ним в какой-то момент, верно?

– Я надеюсь, что да. Зависит от него и его работы, чтобы доказать, что он готов быть в «Кэпиталз». Я буду помогать ему всем, чем смогу.

– В какой момент ты подумал: «Окей, он может быть про. Он может быть профессионалом, как я»?

– Возможно, в этом году. Когда он вышел из зоны комфорта и отправился в USHL. Он показал хорошую рабочую этику, что он отличный партнер по команде. Я знаю, я видел это, как его здорово приняли ребята «Де-Мойне». Я очень счастлив за него, он проделал хорошую работу в Америке. Я очень горжусь им, – сказал Протас.

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