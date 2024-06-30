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Вильнюсская компания выплатила своим работникам в среднем по 61 900 евро

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  • 30.06.2024, 10:03
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Вильнюсская компания выплатила своим работникам в среднем по 61 900 евро

Интересные данные опубликовал Фонд социального страхования «Содра».

В мае самые большие зарплаты своим работникам в Литве выплатила компания Huawei Technologies (Вильнюс) – средняя зарплата составила 61 900 евро. Об этом сообщил Фонд социального страхования «Содра», пишет delfi.lt.

7 работников латвийской компании Recipe Plus в Литве в среднем получили по 26 200 евро, 5 работников Girteka Group – по 25 700 евро. 5 работников консультационной компании Utiitas Wind в мае в среднем получили по 22 100 евро, а железнодорожной компании Skinest Baltija (шесть работников) – по 20 700 евро.

25 работников Samsung Electronics в Литве получили в среднем по 18 900 евро.

22 работника литовской компании Maxima grupė в среднем получили в мае по 18 700 евро, двое работников компании Apalon LT – по 17 200 евро. Четверо работников Apple в среднем получили по 16 900 евро.

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