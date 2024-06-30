Концерты комика Славы Комиссаренко четырежды «минировал» один и тот же человек 5 30.06.2024, 10:15

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Слава Комиссаренко

Артист сказал, что его уже рассекретили.

Комик Слава Комиссаренко в новом видео рассказал о случаях минирования залов, где проходили его выступления, и почему так не получилось с Осло, обратила внимание «Наша Ніва». Из-за ложных сообщений о бомбах отменились четыре выступления белорусского артиста. Он считает, что за всеми случаями стоял один и тот же злоумышленник.

Отвечая на вопрос, почему концерт в Брно (Чехия) в прошлом году закончился раньше, Комиссаренко ответил:

— У нас заминировали зал. По факту его не заминировали. Просто у нас псих украл деньги из Польши. И на каждый концерт звонит и говорит, что концерт заминирован.

Из-за такого происшествия в Брно выступление комика сократилось лишь на несколько минут. Концерт в Праге состоялся без эксцессов, так как билеты на него продавались через таргетированную рекламу. Как объясняет комик, «если продавать через сайт, то дол***б все минирует».

По словам Комиссаренко, этот человек «минировал» каждый концерт в последние четыре месяца, не удалось только в Осло, где выступление проходило в церкви.

— Я сначала думал: «Господь помог». А потом выяснилось, что он его тоже «заминировал». Просто, когда он звонил, никто трубку не взял, — объясняет Комиссаренко и добавляет: — Мне нравится этот европейский подход к делам. Он еще [электронное] письмо писал, что все заминировано. Его он отправил в пятницу. А они уже в 12 часов все пошли домой. А в понедельник приходят и — «Ничего себе! Мы в пятницу были заминированы!»

Слава Комиссаренко отметил, что его команда выяснила личность человека, который занимается «минированием» концертов, и пообещал, что скоро его поймают.

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