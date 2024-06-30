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Под Волчанском взбунтовались «кадыровцы»

  • 30.06.2024, 10:22
  • 7,628
Под Волчанском взбунтовались «кадыровцы»
иллюстративное фото

Штурмовики РФ отказываются участвовать в боях.

В Волчанске, где уже два месяца продолжается российское наступление, начали бунтовать штурмовики ВС РФ. Участились случаи неповиновения солдат.

Об этом откровенно рассказал вечером 29 июня российский пропагандистский «Северный канал», который пишет о ситуации на Харьковском направлении, передает Диалог.UA.

Ситуацию в Волчанске Z-канал описал как «стабильно тяжелую». Продвижение российских сил там полностью остановлено.

Оккупанты контролируют только северную часть города. Потери ВС РФ в Волчанске настолько велики, что оккупанты начали бунтовать. Среди них и «кадыровцы».

«Штурмовые отряды 153-го танкового полка и бойцы батальон «Ахмат» отказались участвовать в боевых действиях на переднем крае… Ахматовцы были в группе закрепления. И когда ШО (штурмовые отряды - ред.) отказались идти на штурм, те по-братски их поддержали», - сообщил «Северный канал».

Он уточнил, что россияне там недовольны высокой интенсивностью обстрелов, проблемами с продовольствием, а также тактикой командиров, которые гонят своих солдат на убой.

Z-канал уточнил, что оккупанты пока не дезертировали, а просто отказались выполнять боевые задачи.

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